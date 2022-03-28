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Общество

В Пензе заключили договор на капремонт набережной Суры

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Подрядчик, который завершит благоустройство набережной Суры, найден. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил глава администрации Пензы Александр Басенко во время прямой линии с пользователями во «ВКонтакте».

«На сегодняшний день определен подрядчик и заключен договор. По проекту начало работ уже в конце марта. В октябре 2022 года, надеемся, работы будут завершены», - сообщил мэр города.

Проектом предусмотрены демонтаж существующих асфальтобетонных покрытий пешеходной зоны, устройство декоративного мощения из гранитной брусчатки на пересечении Урицкого и Максима Горького, устройство тротуара на Урицкого с мощением плиткой.

Также в планах - создание детской площадки, летней фестивальной сцены с экраном и амфитеатром, скейт-парка, велодорожки, полная замена покрытий, новая организация зеленых пространств с элементами вечернего и праздничного освещения, установка двух уборных и торгового павильона.

Кроме того, необходима перекладка газопровода, устройство систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и освещения.

До этого аукцион несколько раз признавали несостоявшимся из-за отсутствия заявок от желающих заниматься капитальным ремонтом объекта за 105 млн 52 тыс. 790 рублей. С кем в итоге заключили договор, Басенко не уточнил.

В конце прошлой недели на пересечении улиц Максима Горького и Урицкого начали сносить здание бывшей шашлычной. Земельный участок с постройкой был изъят для нужд города и в целях реконструкции водопровода на набережной.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

С кем в итоге заключили договор, Басенко не уточнил.
Опять самарские?

Гость||

как всегда,что-то темнят,господа.....

Гость||

Траву то хоть покрасят в зеленый???

Гость||

никакого ремонта не будет

Гость||

Гость писал(a):

Опять самарские?
туапсинские

Гость||

Обращаюсь Лично, когда уберёте разливайку на карпинского 41, там школа детский сад

Гость||

А качели там будут?

Гость||

Опять самарские?

туапсинские

туапсинские армяне?

Гость||

Изуродуют окончательно, а денюжки в карман, тьфу

Гость||

НОВАЯ ОТМЫВКА ДЕНЕГ

Гость||

ремонт только местные ребята должны делать и эти ганстеры это подельники басенко мельниченко

Гость||

а чем асфальт плоx особенно цветной?

Гость||

Тем плох что долговечней плитки.

Гость||

В Самаре очень красивая набережная.

Гость||

Уберите каток на набережной, ужа аккмв анекдоте

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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