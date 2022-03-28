В Пензе заключили договор на капремонт набережной Суры

28.03.2022 | 11:27

Подрядчик, который завершит благоустройство набережной Суры, найден. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил глава администрации Пензы Александр Басенко во время прямой линии с пользователями во «ВКонтакте».

«На сегодняшний день определен подрядчик и заключен договор. По проекту начало работ уже в конце марта. В октябре 2022 года, надеемся, работы будут завершены», - сообщил мэр города.

Проектом предусмотрены демонтаж существующих асфальтобетонных покрытий пешеходной зоны, устройство декоративного мощения из гранитной брусчатки на пересечении Урицкого и Максима Горького, устройство тротуара на Урицкого с мощением плиткой.

Также в планах - создание детской площадки, летней фестивальной сцены с экраном и амфитеатром, скейт-парка, велодорожки, полная замена покрытий, новая организация зеленых пространств с элементами вечернего и праздничного освещения, установка двух уборных и торгового павильона.

Кроме того, необходима перекладка газопровода, устройство систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и освещения.

До этого аукцион несколько раз признавали несостоявшимся из-за отсутствия заявок от желающих заниматься капитальным ремонтом объекта за 105 млн 52 тыс. 790 рублей. С кем в итоге заключили договор, Басенко не уточнил.

В конце прошлой недели на пересечении улиц Максима Горького и Урицкого начали сносить здание бывшей шашлычной. Земельный участок с постройкой был изъят для нужд города и в целях реконструкции водопровода на набережной.