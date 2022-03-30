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Общество

В Пензе троллейбусный парк хотят пополнить белорусскими машинами

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В Пензе могут появиться белорусские троллейбусы. О планах приобретения машин губернатор Олег Мельниченко сообщил на встрече с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко в среду, 30 марта.

Мельниченко рассказал о начале реализации в регионе крупного инфраструктурного проекта в сфере общественного транспорта.

«Запланировано обновление подвижного состава: приобретение автобусов большого и среднего класса. Мы рассматриваем, в том числе, возможность обновления троллейбусного парка, о чем тоже будем здесь говорить с учетом того, что белорусские троллейбусы - одни из самых лучших на сегодняшний день, которые мы имеем на территории бывшего постсоветского пространства», - процитировала губернатора пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день троллейбусы - самое дешевое средство передвижения для пензенцев. Билет в них стоит 20 рублей, тогда как в автобусах 27, а в маршрутках - 32.

В 2020 году в Пензе изменился собственник троллейбусного парка: контракт с ООО «Горэлектротранс» был расторгнут, с 1 октября перевозки пассажиров по шести маршрутам стало выполнять ООО «Универсал Сервис».

Тогда же судьба рогатого транспорта многократно обсуждалась на заседаниях различных уровней. Речь шла и о полной остановке деятельности из-за убыточности, и о повышении стоимости проезда, но ни то, ни другое пока не нашло подтверждения.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы рассматриваем, в том числе, возможность обновления троллейбусного парка, о чем тоже будем здесь говорить с учетом того, что белорусские троллейбусы - одни из самых лучших на сегодняшний день, которые мы имеем на территории бывшего постсоветского пространства
У меня дежавю! Белозерцев в районе 2018 года тоже лично ездил в Белоруссию и хотел поднимать троллейбусы с колен. Всё закончилось ничем и новых белорусских троллейбусов мы не получили.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Запланировано обновление подвижного состава: приобретение автобусов большого и среднего класса.
Средний класс - это маршрутки? Пора уже вводить мараторий на маршрутки. Их и так в Пензе сотни.

Гость||

А как дела с Энгельсскими троллейбусами. Саратов поближе и вливание в российскую экономику было бы полезнее.

Гость||

Надо не хотеть, а пополнять.

Гость||

Бесплатные троллейбусы Мутовкину не подошли, Будем покупать в Белоруссии, пока там все еще спокойно.

Гость||

Глава Пензенской области Иван Белозерцев продолжает находиться с деловым визитом в Республике Беларусь. В рамках поездки губернатор посетил местный завод, занимающийся производством экологически чистого электрического общественного транспорта. По словам Ивана Белозерцева, за экологически чистым транспортом будущее России и всей Европы.

Гость||

Каждый руководитель области/города считает своим долгом куда-то съездить, что-то посмотреть, договориться, затем много обещает и ничего не меняется - это уже отлаженная схема, когда живем надеждами))

Гость||

Гость писал(a):

Глава Пензенской области Иван Белозерцев продолжает находиться с деловым визитом в Республике Беларусь. В рамках поездки губернатор посетил местный завод, занимающийся производством экологически чистого электрического общественного транспорта.
Гость писал(a):
Бесплатные троллейбусы Мутовкину не подошли, Будем покупать в Белоруссии, пока там все еще спокойно.
Похоже отрабатывают недопиленный распил от 2017 года.)))

Гость||

Гость писал(a):

Глава Пензенской области Иван Белозерцев продолжает находиться с деловым визитом в Республике Беларусь. В рамках поездки губернатор посетил местный завод, занимающийся производством экологически чистого электрического общественного транспорта. По словам Ивана Белозерцева, за экологически чистым транспортом будущее России и всей Европы.
Лол! Прошло 5 лет и история в точности повторяется уже с новым губернатором. Через 3 года после того визита Белозерцева в Беларусь т.е. в 2020 году резко захотели ликвидировать все троллейбусные маршруты в городе Пензе и даже отказались от бесплатных московских троллейбусов.

Гость||

Гость писал(a):

Похоже отрабатывают недопиленный распил от 2017 года.)))
Олег Владимирович, вас засосала опасная трясина?

Гость||

Гость писал(a):

Бесплатные троллейбусы Мутовкину не подошли,
От бесплатных троллейбусов отказались на уровне Правительства Пензенской области.

Гость||

Гость писал(a):

Похоже отрабатывают недопиленный распил от 2017 года.)))

Олег Владимирович, вас засосала опасная трясина?

Не жди меня, мама, хорошего сына.

Твой сын не такой, как был вчера.

Меня засосала опасная трясина,

И жизнь моя — вечная игра.

Гость||

ОВ нужно сначала конкуренцию создать частным перевозчикам на автобусных маршрутах, что бы оне смели стоимость поднимать, а потом уже помогать частной Универсал Сервис

Гость||

Купите троллейбусы и стоимость там будет тоже 27!

Гость||

Хватит уже ездить на 20 - 30 ти летних Мерседесах Дилижанса

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Имя: Гость
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