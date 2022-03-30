В Пензе троллейбусный парк хотят пополнить белорусскими машинами

30.03.2022 | 12:13

В Пензе могут появиться белорусские троллейбусы. О планах приобретения машин губернатор Олег Мельниченко сообщил на встрече с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко в среду, 30 марта.

Мельниченко рассказал о начале реализации в регионе крупного инфраструктурного проекта в сфере общественного транспорта.

«Запланировано обновление подвижного состава: приобретение автобусов большого и среднего класса. Мы рассматриваем, в том числе, возможность обновления троллейбусного парка, о чем тоже будем здесь говорить с учетом того, что белорусские троллейбусы - одни из самых лучших на сегодняшний день, которые мы имеем на территории бывшего постсоветского пространства», - процитировала губернатора пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день троллейбусы - самое дешевое средство передвижения для пензенцев. Билет в них стоит 20 рублей, тогда как в автобусах 27, а в маршрутках - 32.

В 2020 году в Пензе изменился собственник троллейбусного парка: контракт с ООО «Горэлектротранс» был расторгнут, с 1 октября перевозки пассажиров по шести маршрутам стало выполнять ООО «Универсал Сервис».

Тогда же судьба рогатого транспорта многократно обсуждалась на заседаниях различных уровней. Речь шла и о полной остановке деятельности из-за убыточности, и о повышении стоимости проезда, но ни то, ни другое пока не нашло подтверждения.