Пензенская область получила первую партию детской вакцины от COVID

24.01.2022 | 12:31

В понедельник, 24 января, в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области сообщили о поступлении в регион первой партии вакцины от коронавируса, предназначенной для подростков.

Всего в область пришло 720 комплектов препарата «Гам-КОВИД-Вак-М». Его будут вводить школьникам 12-17 лет.

В ближайшее время вакцину распределят в медучреждения области.

Препарат для иммунизации детей был зарегистрирован в ноябре. Он представляет собой половину дозы вакцины «Спутник V», предназначенной для взрослого населения. Детский вариант тоже двухкомпонентный, вторая доза вводится через 21 день после первой.

«Проведенные результаты клинических исследований показали, что вакцина безопасна. Ни у кого из вакцинированных подростков не было выявлено серьезных побочных реакций», - отметили в областном минздраве.

Вакцинация школьников будет проводиться на добровольной основе. Перед процедурой родители или законные представители ребенка должны подписать заявление. Подростки 15-17 лет подписывают документ самостоятельно.