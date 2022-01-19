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Глас народа

Когда закончится пофигизм: пензенцы недовольны уборкой снега

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В среду, 19 января, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Пензы Нина Георгиевна, пожаловавшаяся на нечищеные тротуары.

«Сегодня пришлось идти вдоль улицы Терновского от остановки «Гидрострой» в сторону остановки «Ул. Терешковой». Сколько тут живу, с таким еще никогда не сталкивалась: половину тротуара коммунальщики решили вообще не чистить!» - возмутилась горожанка.

Она прислала фотографию, на которой видно, что шофер снегоуборочной машины не выполнил работу до конца (видимо, из-за установленного посреди дорожки фонарного столба). Он сгрудил снег и выехал на проезжую часть, оставив тротуар (около 20 метров) нерасчищенным.

«Сам выехал на дорогу и нам, пешеходам, предлагает сделать то же самое, рискнув оказаться под колесами машин? По факту люди протоптали козью тропку прямо по снегу и едва передвигают ноги», - добавила Нина Георгиевна.

По ее словам, не лучше ситуация и на противоположной стороне улицы, где нечищеный тротуар сузился до тропки, на которой с трудом умещается один человек.

В редакцию «ПензаИнформ» поступили жалобы и от жителей других улиц.

«Когда закончится пофигизм в сторону частных секторов? Начальство снегоуборочных структур, вы нас когда прекратите считать за нелюдей? Проехал тракторенок раза два и все, а как же нашим старикам и детям ходить? Про машины я вообще молчу - не проехать!!!» - написал пензенец Николай Николаевич с улицы Энгельса.

«В том году сделали реконструкцию, появилась пешеходная дорожка, спасибо большое. Но! Никто и не думал позаботиться о местных жителях зимой. Пешеходную дорожку никто не чистит. А из-за нечищеной дороги машины проезжают с трудом, места просто нет, чтобы разъехаться!» - сообщили жители улицы Батайской.

«15.01.22 обратились в МУП 11 с заявкой почистить дорогу возле д. 60 по пр. Строителей - проигнорировали, повторно обратились 18.01.22, и снова тот же сценарий игнорирования... За что мы платим МУП 11, если жильцов дома не уважают!» - возмутились горожане из Арбекова.

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Гость||

Потерпите родненькие. Прорыв,рывок и всё будет...

Гость||

Смешно и грустно. Но мы такие! Терпеливые и молчаливые. А ещё лучше написать в лигу защиты сексуальных меньшинств. Толк будет тот же самый!

Гость||

Да ты дурачек! Это зима.

Гость||

Мы всегда чему-то недовольны. За все время проживания в Пензе первый раз видел на Строителей чистые от снега остановки.

Гость||

Февральская пенсия придет увеличенной

Гость||

Всех "ответственных" руководителей вроде как поменяли, но ничего не поменялось для жителей. это-то и не понятно, и вроде как никто не виноват, странно...

Гость||

Вы же сами голосовали за это. Что не так?

Гость||

Новый губернатор удобно устроился, во всех соцсетях жалуются люди как бы ему, а жалобы до него толи не доходят, то ли перехватываются, и в итоге приходят отписки от посаженного специально человека. И губернатора не потревожили, и "ответ" дан.

Гость||

Жрите снег, помогайте коммунальщикам!

Гость||

Гость писал(a):

Потерпите родненькие. Прорыв,рывок и всё будет...
Когда придет весна и снег растает ! Тогда и отчитываться можно и премии получать .Понаберут блатных , которые сразу начальники , а потом удивляются почему вся страна в говне и везде завал.

Гость||

Я в воду глядел,в замороженнном состоянии.

Гость||

А в районах области что делать?

Гость||

Что за управленцы, хапуги одни

Гость||

Иван хоть иногда по телевизору оправдывался, а нонешний воды в рот набрал чтоль? Дескать, расхлёбывайте всё сами, нам неохота

Имя: Гость
Комментарий:

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