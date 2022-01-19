Когда закончится пофигизм: пензенцы недовольны уборкой снега

19.01.2022 | 15:40

В среду, 19 января, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Пензы Нина Георгиевна, пожаловавшаяся на нечищеные тротуары.

«Сегодня пришлось идти вдоль улицы Терновского от остановки «Гидрострой» в сторону остановки «Ул. Терешковой». Сколько тут живу, с таким еще никогда не сталкивалась: половину тротуара коммунальщики решили вообще не чистить!» - возмутилась горожанка.

Она прислала фотографию, на которой видно, что шофер снегоуборочной машины не выполнил работу до конца (видимо, из-за установленного посреди дорожки фонарного столба). Он сгрудил снег и выехал на проезжую часть, оставив тротуар (около 20 метров) нерасчищенным.

«Сам выехал на дорогу и нам, пешеходам, предлагает сделать то же самое, рискнув оказаться под колесами машин? По факту люди протоптали козью тропку прямо по снегу и едва передвигают ноги», - добавила Нина Георгиевна.

По ее словам, не лучше ситуация и на противоположной стороне улицы, где нечищеный тротуар сузился до тропки, на которой с трудом умещается один человек.

В редакцию «ПензаИнформ» поступили жалобы и от жителей других улиц.

«Когда закончится пофигизм в сторону частных секторов? Начальство снегоуборочных структур, вы нас когда прекратите считать за нелюдей? Проехал тракторенок раза два и все, а как же нашим старикам и детям ходить? Про машины я вообще молчу - не проехать!!!» - написал пензенец Николай Николаевич с улицы Энгельса.

«В том году сделали реконструкцию, появилась пешеходная дорожка, спасибо большое. Но! Никто и не думал позаботиться о местных жителях зимой. Пешеходную дорожку никто не чистит. А из-за нечищеной дороги машины проезжают с трудом, места просто нет, чтобы разъехаться!» - сообщили жители улицы Батайской.

«15.01.22 обратились в МУП 11 с заявкой почистить дорогу возле д. 60 по пр. Строителей - проигнорировали, повторно обратились 18.01.22, и снова тот же сценарий игнорирования... За что мы платим МУП 11, если жильцов дома не уважают!» - возмутились горожане из Арбекова.