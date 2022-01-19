В 2021 году онлайн-кинотеатр Wink показал 1,2 млрд часов контента

19.01.2022 | 16:04

За 2021 год пользователи Wink в общей сложности смотрели художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра 1,2 млрд часов. По сравнению с 2020 годом продолжительность просмотра выросла в 1,8 раза. Общее время просмотра телеканалов в Wink за 2021 год превысило 20 млрд часов.

Увеличению числа просмотров и пользователей видеосервиса способствовал сервис «Обмен минут на кино»: минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма. В 2021 году абоненты обменяли 130 млн минут и посмотрели таким образом более 1 млн фильмов.

Согласно сводному рейтингу из видеотеки (включая подписки, покупку и аренду фильмов) 16 позиций в топ-20 заняли мультфильмы. В топе-20 просмотров по эпизодам сериалов российский контент вне конкуренции как для детской, так и взрослой аудитории. Лидер - мультсериал «Маша и Медведь» (0+). Из предложений для зрителей постарше преобладали первые эпизоды «Кухни» (16+), «Трудных подростков» (18+) и начало ретродетектива «За час до рассвета» (цифровая премьера до эфира на федеральном телеканале состоялась в видеосервисе Wink, 18+).

Топ-20 по просмотрам в 2021 году (все модели потребления) таков:

- «Батя» (16+);

- «Душа» (6+);

- «Райя и последний дракон» (6+);

- «Холодное сердце 2» (6+);

- «Куриоса» (18+);

- «Фиксики: Большой секрет» (6+);

- «Монстры на каникулах 3: Море зовет» (6+);

- «Том и Джерри» (6+);

- «Мстители: Финал» (16+);

- «Моана» (6+);

- «Зверополис» (6+);

- «Соник в кино» (6+);

- «Тролли. Мировой тур» (6+);

- «Холодное сердце» (0+);

- «Суперсемейка 2» (6+);

- «Круэлла» (12+);

- «Смешарики. Начало» (0+);

- «Тайна Коко» (12+);

- «Скуби-ду!» (2020, 6+);

- «Король Лев» (2019, 6+).

В топе-20 по покупкам контент для детской аудитории занимает более половины строчек. В целом он выглядит так (включая аренду контента):

- «Босс-молокосос» (6+);

- «Босс-молокосос 2» (6+);

- «Форсаж 9» (12+);

- «Мортал Комбат» (18+);

- «Холодное сердце 2» (6+);

- «Щенячий патруль в кино» (6+);

- «Батя» (16+);

- «Райя и последний дракон» (6+);

- «Душа» (6+);

- «Гнев человеческий» (18+);

- «Лига справедливости Зака Снайдера» (16+);

- «Гринч» (6+);

- «Лука» (6+);

- «Один дома» (0+);

- «Семейка Крудс: Новоселье» (6+);

- «Годзилла против Конга» (12+);

- «Соник в кино» (6+);

- «Тролли. Мировой тур» (6+);

- «Тайная жизнь домашних животных 2» (6+);

- «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+).

В новогодний рейтинг покупок вошли как любимые уже несколькими поколениями фильмы, так и премьеры, причем не только развлекательные.

Топ-10 в подписках за 1-9 января 2022 года:

- «Небо» (12+);

- «Летчик» (12+);

- «Круиз по джунглям» (12+);

- «Черная вдова» (16+);

- «Лука» (6+);

- «Круэлла» (12+);

- «Дракулов» (16+);

- «Райя и последний дракон» (6+);

- «Зема 3. Новогодний замес» (18+);

- «Бабки» (16+).

Топ-10 в покупках за 1-9 января 2022 года:

- «Веном 2» (16+);

- «Один дома» (0+);

- «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (0+);

- «Дюна» (2021, 12+);

- «Не время умирать» (12+);

- «Гринч» (6+);

- «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+);

- «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+);

- «Тихий омут» (18+);

- «Босс-молокосос 2» (6+).