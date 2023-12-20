Эксперт рассказал, как «Слово пацана» может повлиять на речь

20.12.2023 | 08:44

Директор департамента научной деятельности Института русского языка имени Пушкина Андрей Щербаков считает, что в речь россиян могут вернуться бандитские жаргонизмы. Причина кроется в популярности сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Об этом он рассказал РИА Новости.

Андрей Щербаков также указал, что из-за «Слова пацана» некоторые жаргонизмы приобрели новые значения.

«Мы уже наблюдаем расширение значения слова «чушпан». Это уже не какой-то «лох», не имеющий «крыши», а человек, поведение которого не соответствует общим тенденциям, общепринятым правилам. В таком значении слово из криминального жаргона переходит в общий жаргон и становится более распространенным», - пояснил он.

По мнению эксперта, такое введение жаргонизмов будет кратковременным: употребляя подобные слова, человек снижает свой социальный статус. Уже через год-полтора слово «чушпан» никто не будет использовать, разве что в шутку и в узком кругу.

Ранее глава Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский поручил всем педагогам среднего и старшего звена, а также преподавателям системы среднего профессионального образования посмотреть сериал «Слово пацана», а затем обсудить картину с подростками и помочь им сделать правильные выводы.