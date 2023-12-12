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Общество

В Пензе парни устроили поединок на глазах у зрителей

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В Пензе два парня выясняли отношения, а их друзья следили за происходящим. Видео с места событий попало в Сеть.

На кадрах видно, что парни дерутся, пуская в ход кулаки и ноги. За ними наблюдают еще около десяти молодых людей. Зрители подходят лишь после того, как один из участников поединка одерживает верх.

«Выглядит, как будто следующая серия популярного сериала, но нет. Действия происходят в Пензе, около дома № 10 на ул. Кижеватова», - говорится в посте.

Один из комментаторов пояснил, что имеется в виду сериал «Слово пацана».

«Один на один - честный поединок! Другое дело, когда толпой на одного», - высказал соображения другой.

Ряд участников обсуждения не согласился, что подобная ситуация связана со «Словом пацана».

«Такое всегда было, только теперь почему-то все приплетают сериал», «Ну да, давайте все сваливать на фильм, как будто такого не происходило», - изложили они свою точку зрения.

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