В Пензе парни устроили поединок на глазах у зрителей

12.12.2023 | 07:52

В Пензе два парня выясняли отношения, а их друзья следили за происходящим. Видео с места событий попало в Сеть.

На кадрах видно, что парни дерутся, пуская в ход кулаки и ноги. За ними наблюдают еще около десяти молодых людей. Зрители подходят лишь после того, как один из участников поединка одерживает верх.

«Выглядит, как будто следующая серия популярного сериала, но нет. Действия происходят в Пензе, около дома № 10 на ул. Кижеватова», - говорится в посте.

Один из комментаторов пояснил, что имеется в виду сериал «Слово пацана».

«Один на один - честный поединок! Другое дело, когда толпой на одного», - высказал соображения другой.

Ряд участников обсуждения не согласился, что подобная ситуация связана со «Словом пацана».

«Такое всегда было, только теперь почему-то все приплетают сериал», «Ну да, давайте все сваливать на фильм, как будто такого не происходило», - изложили они свою точку зрения.