Пензенцы отметили православный праздник Обрезания Господня

14.01.2022 | 19:26

Праздник, в котором скрыты тайные смыслы, в православном церковном календаре значится как Обрезание Господне. Торжеству придается особое значение. У древних иудеев полагалось проводить процедуру обрезания мальчикам на восьмой день жизни в знак союза с богом.

«Это закон был еще дан нашему праведному Аврааму в Ветхом Завете и был заключен союз бога с Авраамом. Господь обещал ему: если он будет соблюдать божий закон, то станет отцом великого народа - так в дальнейшем и произошло. От Авраама произошли потомки Господа нашего Иисуса Христа», - рассказал ключарь Покровского архиерейского собора иерей Николай Лоскутов.

У иудеев мужчина, прошедший обрезание, считался божьим человеком, а тот, кто этого не делал, причислялся к идолопоклонникам, иначе говоря - к язычникам.

У христиан плотское обрезание заменено духовным и заключается в различных ограничениях и избавлении от греховных страстей. Оно символизирует смирение и необходимость следования законам церкви и десяти основным христианским заповедям: не убий, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и другим.

«Господь также нам указал в этом празднике, что он пришел, не нарушив закон, и исполнил ветхозаветный закон через обрезание, тем самым указал нам, что всем верующим в него надо исполнять не только внешний обряд и закон. Самое главное - внутреннее исполнение, духовное. Духовный закон - это закон любви, веры и надежды», - сообщил Николай Лоскутов.

Обрезание Господне совпадает с еще одним церковным праздником - Васильевым днем. Он посвящен жившему в IV веке епископу Кесарийскому, автору множества богословских текстов, который почитается как законодатель монашества.