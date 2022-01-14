Общество

Пензенцы отметили православный праздник Обрезания Господня

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Праздник, в котором скрыты тайные смыслы, в православном церковном календаре значится как Обрезание Господне. Торжеству придается особое значение. У древних иудеев полагалось проводить процедуру обрезания мальчикам на восьмой день жизни в знак союза с богом.

«Это закон был еще дан нашему праведному Аврааму в Ветхом Завете и был заключен союз бога с Авраамом. Господь обещал ему: если он будет соблюдать божий закон, то станет отцом великого народа - так в дальнейшем и произошло. От Авраама произошли потомки Господа нашего Иисуса Христа», - рассказал ключарь Покровского архиерейского собора иерей Николай Лоскутов.

У иудеев мужчина, прошедший обрезание, считался божьим человеком, а тот, кто этого не делал, причислялся к идолопоклонникам, иначе говоря - к язычникам.

У христиан плотское обрезание заменено духовным и заключается в различных ограничениях и избавлении от греховных страстей. Оно символизирует смирение и необходимость следования законам церкви и десяти основным христианским заповедям: не убий, не прелюбодействуй, не укради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и другим.

«Господь также нам указал в этом празднике, что он пришел, не нарушив закон, и исполнил ветхозаветный закон через обрезание, тем самым указал нам, что всем верующим в него надо исполнять не только внешний обряд и закон. Самое главное - внутреннее исполнение, духовное. Духовный закон - это закон любви, веры и надежды», - сообщил Николай Лоскутов.

Обрезание Господне совпадает с еще одним церковным праздником - Васильевым днем. Он посвящен жившему в IV веке епископу Кесарийскому, автору множества богословских текстов, который почитается как законодатель монашества.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Вжух!

Гость||

Какой ещё праздник? У вас там сплошная скорбь.

Гость||

У попа шапка как у муфтия

Гость||

Девки боготворят. Говорят долгоиграющий.

Гость||

В церковь заходить, один мрак и траур. Ни какой радостной жизни. Попы в черном, старухи богохульные, мадамы без лифчиков за грех молятся. Ещё детей , некоторые туда тащут.

Гость||

Православная традиция - обрезание?

Теперь хоть понимаете, что ваш бох - иудейский. Зачем он славянам?

Гость||

Прочитал текст новости.

Получается, если поп не сделал обрезание - он язычник?

Гость||

Гость писал(a):

Попы в черном
Сразу видно, что ты там отродясь не бывал. Батюшки служат в ризах, нарядных таких. :)Иконы красивые, песнопения прекрасные, люди добрые, приветливые. Сходи, увидишь. :)

Гость||

Срань Господня!

Гость||

Охренеть! ОПЯТЬ ПОПОВСКАЯ НОВОСТЬ. Это светский сайт и не лезьте... в калашный ряд.

Гость||

Гость писал(a):

Батюшки служат
Батюшка в Пензе был один в Митрофаньевской церкви,а это всё попы...

Гость||

Святой архимандрит!

Имя: Гость
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