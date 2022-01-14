Объяснено, почему покупка квартиры в ЖК «Парк Рояль» лучше аренды

14.01.2022 | 16:46

Сотни пензенцев волнует вопрос, жить на съемной квартире или купить свою. И многие продолжают платить за аренду, считая, что собственное жилье - слишком дорогое удовольствие.

Строительный холдинг «Термодом» рассказал, почему стоит сделать выбор в пользу покупки.

Ежемесячный платеж по ипотеке сопоставим с арендой. Например, квартира в ЖК «Парк Рояль» стоит от 11 671 рубля* в месяц. Но это будет своя квартира, без каких-либо неожиданных повышений арендной платы.

Можно сделать ремонт под себя, а не так, как нравилось хозяину. Можно завести, наконец, собаку или кошку - кого больше захочется. Никто не заставит неожиданно съезжать, потому что хозяин решил продать квартиру.

Узнать больше можно по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО «СЗ «Парк Рояль». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

*Расчет составлен, исходя из следующих параметров: цена квартиры с учетом субсидирования - 3 500 000 руб., первоначальный взнос - 15%, или 525 500 руб., процентная ставка - 2,45% годовых, срок ипотеки - 360 месяцев.

Ставка в размере 2,45% действует на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора (при условии комплексного страхования, при условии использования цифрового канала и цифрового сервиса). Ставка 2,45% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика - ООО «ПКФ «Термодом».

Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Пензенской области - не более 3 млн руб. Первоначальный взнос - не менее 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита - рубль. Срок кредита - от 1 до 30 лет. Срок действия программы - до 01.07.2022.

Условия действительны на 13.01.2022 г.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.