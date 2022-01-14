Общество

Объяснено, почему покупка квартиры в ЖК «Парк Рояль» лучше аренды

Печать

Сотни пензенцев волнует вопрос, жить на съемной квартире или купить свою. И многие продолжают платить за аренду, считая, что собственное жилье - слишком дорогое удовольствие.

Строительный холдинг «Термодом» рассказал, почему стоит сделать выбор в пользу покупки.

Ежемесячный платеж по ипотеке сопоставим с арендой. Например, квартира в ЖК «Парк Рояль» стоит от 11 671 рубля* в месяц. Но это будет своя квартира, без каких-либо неожиданных повышений арендной платы.

Можно сделать ремонт под себя, а не так, как нравилось хозяину. Можно завести, наконец, собаку или кошку - кого больше захочется. Никто не заставит неожиданно съезжать, потому что хозяин решил продать квартиру.

Узнать больше можно по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО «СЗ «Парк Рояль». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

*Расчет составлен, исходя из следующих параметров: цена квартиры с учетом субсидирования - 3 500 000 руб., первоначальный взнос - 15%, или 525 500 руб., процентная ставка - 2,45% годовых, срок ипотеки - 360 месяцев.

Ставка в размере 2,45% действует на весь срок кредита с даты заключения кредитного договора (при условии комплексного страхования, при условии использования цифрового канала и цифрового сервиса). Ставка 2,45% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика - ООО «ПКФ «Термодом».

Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Пензенской области - не более 3 млн руб. Первоначальный взнос - не менее 15% стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита - рубль. Срок кредита - от 1 до 30 лет. Срок действия программы - до 01.07.2022.

Условия действительны на 13.01.2022 г.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте