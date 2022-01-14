Для коммунальщиков разработают инструкции на период снегопадов

14.01.2022 | 17:02

В Пензе разработают алгоритм действий и инструкции для работы коммунальных служб во время снегопадов. Это обсуждалось на совещании в региональном правительстве в пятницу, 14 января.

«Надо еще раз внимательно проанализировать, все ли участки в городе входят в зону ответственности по их содержанию. Должно быть четко прописано закрепление площадей для уборки за конкретными предприятиями и организациями», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.

Ранее сообщалось, что в Пензе создадут единую муниципальную управляющую организацию, которая возьмет ответственность за содержание многоквартирных домов. Для создаваемого муниципального предприятия закупят новую снегоуборочную технику, а до того к расчистке следует привлекать подрядные организации с погрузчиками и самосвалами.

«Обратите внимание, что больше всего жалоб на завалы снега поступает от жителей Арбекова, микрорайонов ГПЗ и Север, улиц Окружной и Воронова - то есть из секторов интенсивной жилой застройки. Не забывайте также о частном секторе, основные направления надо регулярно чистить», - процитировала губернатора пресс-служба регионального правительства.

По долгосрочному прогнозу синоптиков, более или менее сильные снегопады продлятся еще около недели.