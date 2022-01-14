Общество

Для коммунальщиков разработают инструкции на период снегопадов

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В Пензе разработают алгоритм действий и инструкции для работы коммунальных служб во время снегопадов. Это обсуждалось на совещании в региональном правительстве в пятницу, 14 января.

«Надо еще раз внимательно проанализировать, все ли участки в городе входят в зону ответственности по их содержанию. Должно быть четко прописано закрепление площадей для уборки за конкретными предприятиями и организациями», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко.

Ранее сообщалось, что в Пензе создадут единую муниципальную управляющую организацию, которая возьмет ответственность за содержание многоквартирных домов. Для создаваемого муниципального предприятия закупят новую снегоуборочную технику, а до того к расчистке следует привлекать подрядные организации с погрузчиками и самосвалами.

«Обратите внимание, что больше всего жалоб на завалы снега поступает от жителей Арбекова, микрорайонов ГПЗ и Север, улиц Окружной и Воронова - то есть из секторов интенсивной жилой застройки. Не забывайте также о частном секторе, основные направления надо регулярно чистить», - процитировала губернатора пресс-служба регионального правительства.

По долгосрочному прогнозу синоптиков, более или менее сильные снегопады продлятся еще около недели.

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Гость||

Коммунальщики остаются дома.

Гость||

А что то я чудо машину которая снег в воду обращает не вижу. Все, сломалась уже?

Гость||

Было бы больше пользы от чиновников если бы они не инструкции сочиняла, а взяли бы в руки лопаты...

Гость||

когда наконец для нашего бездарного руководства страной и регионом, кто нибудь разработает инструкции? у них самих мозгов не хватает. помогите пожалуйста этим бездарям.

Гость||

А свои муниципальные земли кто им должен чистить? Например у Поликлиники на УдарнойГагарина, больные что ли чистить должны или врачи?

Имя: Гость
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