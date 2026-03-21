Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 22 марта

В воскресенье, 22 марта, в Пензенской области ожидается туман. Термометр перевалит за отметку +10 градусов, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на 22-е число температура опустится до -3...-8. Местами прогнозируется туман, он сохранится и утром.

Днем синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер слабый и неустойчивый. Термометр покажет +6…+11 градусов.

Ранее стало известно, что на выходных в регионе продолжит властвовать антициклон, теплая весенняя погода сохранится.

На предстоящей неделе, как ожидается, ночные температуры станут плюсовыми.