Общество

В Пензе создадут муниципальную управляющую компанию

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В Пензе создадут муниципальную управляющую организацию, которая будет заниматься содержанием многоквартирных домов. Об этом стало известно по итогам совещания, которое прошло в региональном правительстве в среду, 12 января.

Необходимость реформирования жилищно-коммунальной сферы в Пензе объясняется многочисленными проблемами. Часть из них связана с недобросовестной работой управляющих компаний. У некоторых организаций нет достаточного количества техники и персонала, чтобы исполнять взятые на себя обязательства. В результате горожане «месят кашу» на тротуарах, спасательная техника не может проехать к домам.

По плану чиновников, такие управляющие компании должны лишиться лицензий. А содержанием их домов, как пояснили в пресс-службе правительства, займется новая организация. Перейти в новую УК могут и жители других домов, если примут соответствующее решение.

«Будем создавать единую муниципальную управляющую организацию, которая сможет взять ответственность за содержание многоквартирных домов», - сообщил на совещании в правительстве губернатор Олег Мельниченко.

Единая структура - ООО «Генеральная управляющая компания» - в Пензе уже существовала. В конце 2012 года она фактически прекратила свое существование. Работать там остались два архивариуса, остальные сотрудники перешли в городские управляющие организации и городской центр контроля и учета энергетических ресурсов (центр «Самоучет»).

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Гость||

А раньше же вроде бы были МУПы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Будем создавать единую муниципальную управляющую организацию, которая сможет взять ответственность за содержание многоквартирных домов», - сообщил на совещании в правительстве губернатор Олег Мельниченко.
Олежа, если лишите нашу управляйку лицензии, из принципа брошу работу и организую свою, лично собрав у всех подписи. Хрен вам а не барыш.

Гость||

Представляю какая это будет шляпа, а не компания)))

Гость||

Гость писал(a):

Представляю какая это будет шляпа, а не компания)))
Вот новый и нашёл себе кормуху)))

Гость||

Им царь-чопики раздадут?

Гость||

А трактористы там будут? Или опять снег чистить не будут во дворах, как сейчас в гидрострое?!

Гость||

От чего ушли, к тому и пришли. Вв России капитализм не приживется. Как историк губернатор знает.

Гость||

не все еще вася с ваней познали

Гость||

Мощно работает!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

если примут соответствующее решение
ключевое слово "ЕСЛИ"!!!

А так запихают в нее всякую шелупонь, которая никаким другим УК не нужна и ничего нового в этом не будет!

Имя: Гость
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