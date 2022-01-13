В Пензе создадут муниципальную управляющую компанию

13.01.2022 | 08:25

В Пензе создадут муниципальную управляющую организацию, которая будет заниматься содержанием многоквартирных домов. Об этом стало известно по итогам совещания, которое прошло в региональном правительстве в среду, 12 января.

Необходимость реформирования жилищно-коммунальной сферы в Пензе объясняется многочисленными проблемами. Часть из них связана с недобросовестной работой управляющих компаний. У некоторых организаций нет достаточного количества техники и персонала, чтобы исполнять взятые на себя обязательства. В результате горожане «месят кашу» на тротуарах, спасательная техника не может проехать к домам.

По плану чиновников, такие управляющие компании должны лишиться лицензий. А содержанием их домов, как пояснили в пресс-службе правительства, займется новая организация. Перейти в новую УК могут и жители других домов, если примут соответствующее решение.

«Будем создавать единую муниципальную управляющую организацию, которая сможет взять ответственность за содержание многоквартирных домов», - сообщил на совещании в правительстве губернатор Олег Мельниченко.

Единая структура - ООО «Генеральная управляющая компания» - в Пензе уже существовала. В конце 2012 года она фактически прекратила свое существование. Работать там остались два архивариуса, остальные сотрудники перешли в городские управляющие организации и городской центр контроля и учета энергетических ресурсов (центр «Самоучет»).