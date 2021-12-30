Общество

В Пензе автомобилисты встали в предновогодних пробках

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Днем в четверг, 30 декабря, центр Пензы по традиции встал в предпраздничных пробках. Горожане, еще не успевшие приобрести подарки близким, спешат в торговые центры и магазины либо торопятся решить деловые вопросы.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 14:00, загружены улицы Володарского, Суворова, Пушкина, Чехова, Бакунина, особенно плотное движение на Кирова и Максима Горького.

Заторы также фиксируются на кольце у Монумента воинской и трудовой доблести, на ул. Тернопольской, Тарханова, Свободы, Каракозова, Сурской, Рабочей и др.

Аналогичная ситуация, связанная с предновогодним ажиотажем, наблюдается 30 декабря из года в год: в 2020-м, к примеру, помимо прочего, возникла пробка на выезде из Арбекова на трассу М5; в 2019-м центральные улицы города оказались практически обездвижены.

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Гость||

Пробки оттого,что водители лезут на перекрёсток,хотя впереди ещё затор.И перекрывают движение с других направлений.

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