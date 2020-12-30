30.12.2020 | 15:15

В среду, 30 декабря, водители в областном центре оказались в ловушке автомобильных заторов. Виной транспортных проблем стал предновогодний ажиотаж.

«От «Первопоселенца» в сторону центра все стоит», «Бухой мост тоже стоит», «Окружная от «Родни» в Арбекове встала», «Мира - тоже туго», «Гагаринский мост в сторону центра - очень медленно», - такие сообщения появились в чате водителей Пензы в мессенджере Viber.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено также на улицах, параллельных Кирова, - Красной, Володарского. Автомобилисты стоят на улицах Карла Маркса, Бакунина, Максима Горького, Ставского, Большой Радищевской, Пушкина, Суворова.

Кроме того, к 15:00 заторы возникли на проспекте Победы и на выезде из микрорайона Арбеково на трассу М5.

Дороги в областном центре были загружены и 29 декабря. Кроме того, пензенские водители сообщили о множестве ДТП. Аварии произошли на проспекте Победы (у ЦНТИ), улицах Коммунистической, Пушкина, Мира, Бакунина, на пересечении Суворова и Плеханова. А в серьезном столкновении на улице Тернопольской пострадал 50-летний водитель автомобиля «Лада-Богдан».