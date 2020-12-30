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Глас народа | Предновогодний коллапс: Пенза стоит в пробках

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В среду, 30 декабря, водители в областном центре оказались в ловушке автомобильных заторов. Виной транспортных проблем стал предновогодний ажиотаж.

«От «Первопоселенца» в сторону центра все стоит», «Бухой мост тоже стоит», «Окружная от «Родни» в Арбекове встала», «Мира - тоже туго», «Гагаринский мост в сторону центра - очень медленно», - такие сообщения появились в чате водителей Пензы в мессенджере Viber.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено также на улицах, параллельных Кирова, - Красной, Володарского. Автомобилисты стоят на улицах Карла Маркса, Бакунина, Максима Горького, Ставского, Большой Радищевской, Пушкина, Суворова.

Кроме того, к 15:00 заторы возникли на проспекте Победы и на выезде из микрорайона Арбеково на трассу М5.

Дороги в областном центре были загружены и 29 декабря. Кроме того, пензенские водители сообщили о множестве ДТП. Аварии произошли на проспекте Победы (у ЦНТИ), улицах Коммунистической, Пушкина, Мира, Бакунина, на пересечении Суворова и Плеханова. А в серьезном столкновении на улице Тернопольской пострадал 50-летний водитель автомобиля «Лада-Богдан».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«От «Первопоселенца» в сторону центра все стоит», «Бухой мост тоже стоит», «Окружная от «Родни» в АрбековЕ встала»,
В АрбековО! Неучи!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

появились в чате водителей Пензы в мессенджере Viber.
penzainform.ru писал(a):
Фото invite.viber.com, чат водителей Пензы.
Нормальные люди в вайбере не сидят.

Гость||

Гость писал(a):

В АрбековО! Неучи!
все-таки "в АрбековЕ".

Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из района Люблино, в сторону района Строгино, к району Митино, в городе Иваново, из деревни Простоквашино, до края Косово. Если же родового слова нет, то возможны оба варианта, склоняемый (старый) и несклоняемый (новый): в Люблине и в Люблино, в сторону Строгина и в сторону Строгино, в Иванове и в Иваново, из Простоквашина и из Простоквашино, до Косова и до Косово, к Митину и к Митино, 8-й микрорайон Митина и 8-й микрорайон Митино. При этом склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме. Словарь Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской «Грамматическая правильность русской речи» указывает: «В образцовом литературном стиле (со сцены, с телеэкрана, в радиоречи) эти формы следует склонять».

Гость||

Гость писал(a):

В АрбековО! Неучи!
Ты затрахался трахаться? Тебе в Лунино или Беково?

Гость||

В Осло ему. Или Чикаго. Может, в Торонто.

Гость||

Гость писал(a):

«Окружная от «Родни» в АрбековЕ встала»,

В АрбековО! Неучи!

арбекове(о)-выбирай, как тебе нравится,и нечего спорить тут

Гость||

В дурково! Это важно.

Гость||

Гость писал(a):

все-таки "в АрбековЕ".
Неуч! Арбеково не склоняется!

Гость||

Куда вы все претесь,бараны?Ни разу не жрали что ли?

Гость||

Это что за квазимодо «Лада Богдан»? От одного названия жутко и страшно становится

Имя: Гость
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