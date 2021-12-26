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Общество

Пензенцам представили дайджест главных новостей недели

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Сетевое издание «ПензаИнформ» по традиции подготовило для своих читателей дайджест главных новостей уходящей недели.

Первый сюжет - о школьных каникулах, которые объявили досрочно.

Ребята начнут отдыхать 27 декабря, а не 30-го, как планировалось. Отпустить детей раньше решили из-за непростой эпидситуации. На начало недели на карантин из-за коронавируса закрыли 136 классов. Досрочные каникулы должны снизить число инфицированных среди детей.

Отдых ребят продлится до 9 января включительно.

Вторая новость касается экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Против него возбудили еще одно уголовное дело.

На этот раз по факту хранения пистолета Макарова и патронов к нему.

Оружие нашли в помещении рядом с рабочим кабинетом в правительстве, где хранились подарки, полученные экс-чиновником.

Сам Белозерцев заявил, что не имеет отношения к пистолету и патронам. Обвинение по этому делу ему еще не предъявлено.

Третий сюжет - о праздничном салюте.

Как известно, его в текущем году не станут устраивать, как и в прошлом. Пензенцам объяснили, почему в новогоднюю ночь мероприятия не будет.

Управление культуры связало это с тем, что рядом с площадью Ленина находятся жилые дома. И фейерверк «не предусмотрен в целях безопасности».

В ночь с 31 декабря на 1 января для пришедших в центр города пензенцев будет звучать только радиопрограмма.

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