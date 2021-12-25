В Пензе прошел семинар по вопросам межэтнической журналистики

25.12.2021 | 20:00

Данара Курманова, кандидат филологических наук и главный эксперт семинара по межэтнической журналистике, из-за разыгравшейся непогоды застряла в столичном аэропорту, поэтому выступила в онлайн-режиме. Она 15 лет трудится в сфере СМИ и готова делиться своим опытом.

«Я начинала работать в Казахстане, занималась освещением мероприятий и ассамблей народов Казахстана. Шесть лет проработала в Грузии, после чего начала работать в Москве по узбекской тематике. Я сама этническая казашка, поэтому каждый раз это определенный вызов», - рассказала Данара Курманова.

Эксперта выслушали пензенские журналисты, представители национально-культурных автономий, студенты, собравшиеся в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

«Межэтническая журналистика предполагает деликатное выражение публикуемых посылов, от каждого слова во многом зависит то, как все будет воспринято обществом, во избежание провокаций, конфликтов и так далее», - подчеркнул организатор семинара Роман Якупов.

По итогам семинара будет сформирован ряд рекомендаций, которые смогут использовать в своей работе журналисты, пишущие на межэтнические темы.