Общество

В Пензе прошел семинар по вопросам межэтнической журналистики

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Данара Курманова, кандидат филологических наук и главный эксперт семинара по межэтнической журналистике, из-за разыгравшейся непогоды застряла в столичном аэропорту, поэтому выступила в онлайн-режиме. Она 15 лет трудится в сфере СМИ и готова делиться своим опытом.

«Я начинала работать в Казахстане, занималась освещением мероприятий и ассамблей народов Казахстана. Шесть лет проработала в Грузии, после чего начала работать в Москве по узбекской тематике. Я сама этническая казашка, поэтому каждый раз это определенный вызов», - рассказала Данара Курманова.

Эксперта выслушали пензенские журналисты, представители национально-культурных автономий, студенты, собравшиеся в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

«Межэтническая журналистика предполагает деликатное выражение публикуемых посылов, от каждого слова во многом зависит то, как все будет воспринято обществом, во избежание провокаций, конфликтов и так далее», - подчеркнул организатор семинара Роман Якупов.

По итогам семинара будет сформирован ряд рекомендаций, которые смогут использовать в своей работе журналисты, пишущие на межэтнические темы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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