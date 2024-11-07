«Единая Россия» совершенствует механизм взаимодействия со сторонниками

07.11.2024 | 17:53

Как сообщает сайт ER.ru, на площадке центрального исполкома состоялся двухдневный семинар-совещание для представителей местных советов сторонников «Единой России» из всех регионов.

Предметом обсуждения стала система взаимодействия с исполнительными органами партии, функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях. Институт сторонников принципиально важен для «Единой России», подчеркнул врио секретаря генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании семинара.

«Все, кто хотят вступить в «Единую Россию», должны пройти через институт сторонников. Поэтому здесь находятся люди, разделяющие наши позиции. Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать «на земле», - пояснил он.

Врио секретаря генсовета обозначил ключевые задачи института. Помимо электоральной работы, это поддержка участников СВО и членов их семей, в том числе на законодательном уровне.

Еще один приоритет для партии и ее институтов - развитие экономики страны.

«Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию. Оно заставляет нас находить неординарные решения, что мы и делаем», - отметил врио секретаря генсовета партии.

Помимо этого, он поддержал ряд инициатив. В частности, речь шла о формировании передвижных мастерских по протезированию, чтобы ускорить установку протезов бойцам.

Участники семинара затронули тему сокращения периода нахождения в сторонниках «Единой России» для получения членства в партии. Сейчас он составляет полгода и других критериев отбора нет.

«Должен быть чек-лист или стандарт. Не должно быть так, что человек заявление написал, 6 месяцев пробыл сторонником и потом просто получил право вступить в партию», – подчеркнул Владимир Якушев.

Он также напомнил, что ранее аналогичные встречи состоялись с первичными отделениями «Единой России» и руководителями региональных исполкомов партии.

«Мы начали подготовку к большой федеральной кампании-2026. Обсуждали те идеологические вызовы, которые стоят сегодня перед нами. Коснулись многих технических вопросов: чего не хватает в работе, что необходимо усовершенствовать, как перезагрузить и синхронизировать нашу партийную инфраструктуру», - сказал Якушев.