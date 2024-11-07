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В стране и мире

«Единая Россия» совершенствует механизм взаимодействия со сторонниками

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Как сообщает сайт ER.ru, на площадке центрального исполкома состоялся двухдневный семинар-совещание для представителей местных советов сторонников «Единой России» из всех регионов.

Предметом обсуждения стала система взаимодействия с исполнительными органами партии, функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях. Институт сторонников принципиально важен для «Единой России», подчеркнул врио секретаря генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании семинара.

«Единая Россия» совершенствует механизм взаимодействия со сторонниками

«Все, кто хотят вступить в «Единую Россию», должны пройти через институт сторонников. Поэтому здесь находятся люди, разделяющие наши позиции. Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать «на земле», - пояснил он.

Врио секретаря генсовета обозначил ключевые задачи института. Помимо электоральной работы, это поддержка участников СВО и членов их семей, в том числе на законодательном уровне.

Еще один приоритет для партии и ее институтов - развитие экономики страны.

«Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию. Оно заставляет нас находить неординарные решения, что мы и делаем», - отметил врио секретаря генсовета партии.

Помимо этого, он поддержал ряд инициатив. В частности, речь шла о формировании передвижных мастерских по протезированию, чтобы ускорить установку протезов бойцам.

Участники семинара затронули тему сокращения периода нахождения в сторонниках «Единой России» для получения членства в партии. Сейчас он составляет полгода и других критериев отбора нет.

«Должен быть чек-лист или стандарт. Не должно быть так, что человек заявление написал, 6 месяцев пробыл сторонником и потом просто получил право вступить в партию», – подчеркнул Владимир Якушев.

Он также напомнил, что ранее аналогичные встречи состоялись с первичными отделениями «Единой России» и руководителями региональных исполкомов партии.

«Мы начали подготовку к большой федеральной кампании-2026. Обсуждали те идеологические вызовы, которые стоят сегодня перед нами. Коснулись многих технических вопросов: чего не хватает в работе, что необходимо усовершенствовать, как перезагрузить и синхронизировать нашу партийную инфраструктуру», - сказал Якушев.

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