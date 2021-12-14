В Заречном зарегистрирован гонконгский грипп

14.12.2021 | 09:20

В Заречном зарегистрировано два случая гонконгского гриппа. Об этом говорилось на совещании, состоявшемся в администрации города в понедельник, 13 декабря.

Как доложила главный врач центра гигиены и эпидемиологии № 59 ФМБА России Марина Амплетова, оба пациента - несовершеннолетние.

«В связи с этим была отмечена необходимость активной профилактики гриппа в образовательных организациях города, проведения соответствующей информационно-разъяснительной работы с воспитанниками, учащимися и их родителями», - сообщается на сайте администрации Заречного.

Гонконгский грипп H3N2 характеризуется коротким инкубационным периодом и быстрым распространением. Первый случай в Пензенской области был выявлен в ноябре: заболел старшеклассник, семья которого проживает в одном из районов.