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Общество

В Заречном зарегистрирован гонконгский грипп

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В Заречном зарегистрировано два случая гонконгского гриппа. Об этом говорилось на совещании, состоявшемся в администрации города в понедельник, 13 декабря.

Как доложила главный врач центра гигиены и эпидемиологии № 59 ФМБА России Марина Амплетова, оба пациента - несовершеннолетние.

«В связи с этим была отмечена необходимость активной профилактики гриппа в образовательных организациях города, проведения соответствующей информационно-разъяснительной работы с воспитанниками, учащимися и их родителями», - сообщается на сайте администрации Заречного.

Гонконгский грипп H3N2 характеризуется коротким инкубационным периодом и быстрым распространением. Первый случай в Пензенской области был выявлен в ноябре: заболел старшеклассник, семья которого проживает в одном из районов.

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Гость||

И техаский трипер

Гость||

Уже не знают как закошмарить

Гость||

Отличный повод заварить ворота.

Гость||

Да местные терапевты не отличат триппер от ОРЗ, какой гонконгский грипп :) наверно план поставили вакцину от гриппа продать, опять страшилки запускают.

Гость||

Либо грипп самозародился мальчике, либо кто-то гонит

Имя: Гость
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