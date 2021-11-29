В Пензенской области обнаружили гонконгский грипп

29.11.2021 | 18:31

На два месяца раньше, чем в прежние годы, грипп заявил о своем присутствии на территории области. Острое инфекционное заболевание подтверждено лабораторно, констатируют в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В ноябре в Пензе была обнаружена положительная находка - был выявлен случай гриппа H3 N2», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Его еще называют «гонконгский грипп». Особенностью является стремительное развитие заболевания. Информации о первом пациенте, который подхватил опасную инфекцию, крайне мало. Известно лишь, что это несовершеннолетний - старшеклассник, семья которого проживает в одном из районов области.

О необходимости защиты от гриппа говорят специалисты разных ведомств.

«Если родители дома не вакцинированы, ребенок не вакцинирован в школьном возрасте или в возрасте детского сада, ходит в детский сад, посещает образовательные учреждения, у него также высок риск заболеть гриппом. Принимайте правильное решение, услышьте голос разума и вакцинируйте своих детей, пожалуйста», - призвала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«Во время пандемии вакцинация против гриппа остается актуальной, так как эксперты говорят нам, что одновременное заражение и гриппом и коронавирусной инфекцией дает тяжелую форму течения заболевания и увеличивает летальность», - отметила Вера Быкова.

Препаратов для профилактики гриппа в медицинских организациях достаточно. Привито 503 тысячи жителей, из них 109 тысяч - это дети в возрасте до 14 лет.