Общество

В Пензенской области обнаружили гонконгский грипп

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На два месяца раньше, чем в прежние годы, грипп заявил о своем присутствии на территории области. Острое инфекционное заболевание подтверждено лабораторно, констатируют в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В ноябре в Пензе была обнаружена положительная находка - был выявлен случай гриппа H3 N2», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Его еще называют «гонконгский грипп». Особенностью является стремительное развитие заболевания. Информации о первом пациенте, который подхватил опасную инфекцию, крайне мало. Известно лишь, что это несовершеннолетний - старшеклассник, семья которого проживает в одном из районов области.

О необходимости защиты от гриппа говорят специалисты разных ведомств.

«Если родители дома не вакцинированы, ребенок не вакцинирован в школьном возрасте или в возрасте детского сада, ходит в детский сад, посещает образовательные учреждения, у него также высок риск заболеть гриппом. Принимайте правильное решение, услышьте голос разума и вакцинируйте своих детей, пожалуйста», - призвала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«Во время пандемии вакцинация против гриппа остается актуальной, так как эксперты говорят нам, что одновременное заражение и гриппом и коронавирусной инфекцией дает тяжелую форму течения заболевания и увеличивает летальность», - отметила Вера Быкова.

Препаратов для профилактики гриппа в медицинских организациях достаточно. Привито 503 тысячи жителей, из них 109 тысяч - это дети в возрасте до 14 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

А побольше пусть ещё оптимизируют больниц. Мерзкие продажные предатели.

Гость||

Крастный петух идёт!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Во время пандемии вакцинация против гриппа остается актуальной, так как эксперты говорят нам, что одновременное заражение и гриппом и коронавирусной инфекцией дает тяжелую форму течения заболевания и увеличивает летальность», - отметила Вера Быкова.
Это что же за эксперты сказали? Как может два разных респираторных заболевания одновременно в человеке ужиться?. Почему

Гость||

Уже из кожи выпрыгивают чтобы глупомордых запугать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

грипп заявил о своем присутствии на территории области.
мне по фигу гриппом переболел ковидом тоже.

Гость||

Тибетский понос там не намечается? А чилийская потница? А египетская сыпь? Не стесняйтесь, придумывайте не останавливаясь.

Гость||

Как можно верить в их заботу о здоровье населения , после преступной оптимизации и всего остального?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.11.2021 19:24|

Тибетский понос там не намечается?

тут новостили при ковидле диарея может быт

Гость||

penzainform.ru писал(a):

был выявлен случай гриппа H3 N2
ну и кто нам его притащил где он его подцепил?

Гость||

Гость писал(a):

мне по фигу гриппом переболел ковидом тоже.
Про менингит забыл нам сказать

Гость||

А ну признавайтесь, кто лётал в Гонконг, а?

Гость||

Гость писал(a):

Про менингит забыл нам сказать
вот этого не было

Гость||

Пенза у Вас нормальные жители есть?,судя по комментам одни придурки...

Гость||

Гость писал(a):

Пенза у Вас нормальные жители есть?,судя по комментам одни придурки...
Да просто тут два дебила пишут все эти комментарии изо дня в день, "рецензии" так сказать на все новости! Других кнопок в компьютере, кроме как открыть пензаинформ, они просто не знают, мамка им не показала

Гость||

penzainform.ru писал(a):

старшеклассник, семья которого проживает в одном из районов области.
ну и где же он его приобрел/

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Имя: Гость
Комментарий:

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