Сетевое издание|18+|Четверг|9 дек 2021|20:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе детей-инвалидов не обеспечили диетическим питанием

Печать

Сотрудники прокуратуры выявили ряд нарушений в организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья. В школах Октябрьского района Пензы в очном формате обучается 128 несовершеннолетних с инвалидностью.

«Такие дети, как правило, имеют показания к диетическому столу, а диет-стол был обеспечен только для 22 детей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Кошлевская.

В адрес начальника городского управления образования внесено представление.

А вот в Пачелмском районе 13 ребят с инвалидностью, находящиеся на домашнем обучении и имеющие право на бесплатное питание, не получали его. В интересах детей прокурор обратился с исковым заявлением в суд.

«Более 300 000 взыскано в пользу родителей. В настоящее время компенсация полностью погашена», - рассказала Елена Кошлевская.

Органами прокуратуры осуществляется пристальный надзор за соблюдением законных интересов детей с особенностями здоровья.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0
0
 
Гость||

300000 на всех и разделить месяцы и здоровье .что погашено ,

девочка без глаз?

Гость||

Если у ребенка инвалидность и требуется специальное питание, разве ему не положено обедать дома, а не в школе? Носить с собой разрешенную по здоровью еду сейчас не положено, запрещают? В таком случае только домашнее обучение. Или ты ешь как все, или если это невозможно - учишься дома. Так же, как в детсады детей с пищевыми аллергиями и проблемами с ЖКТ не берут, никто лично для них готовить не будет: сочувствуем, конечно, но питанием таких детей должны заниматься родители, а носить с собой судочки запрещено по требованиям безопасности.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.12.2021 19:43|

Если у ребенка инвалидность и требуется специальное питание, разве ему не положено обедать дома, а не в школе?

penzainform.ru писал(a):
в Пачелмском районе 13 ребят с инвалидностью, находящиеся на домашнем обучении
Учись читать! Это делают в первом классе.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте