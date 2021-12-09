В Пензе детей-инвалидов не обеспечили диетическим питанием

09.12.2021 | 18:33

Сотрудники прокуратуры выявили ряд нарушений в организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья. В школах Октябрьского района Пензы в очном формате обучается 128 несовершеннолетних с инвалидностью.

«Такие дети, как правило, имеют показания к диетическому столу, а диет-стол был обеспечен только для 22 детей», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Кошлевская.

В адрес начальника городского управления образования внесено представление.

А вот в Пачелмском районе 13 ребят с инвалидностью, находящиеся на домашнем обучении и имеющие право на бесплатное питание, не получали его. В интересах детей прокурор обратился с исковым заявлением в суд.

«Более 300 000 взыскано в пользу родителей. В настоящее время компенсация полностью погашена», - рассказала Елена Кошлевская.

Органами прокуратуры осуществляется пристальный надзор за соблюдением законных интересов детей с особенностями здоровья.