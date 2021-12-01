Общество

В Пензе переселенцы готовятся въехать в новостройки в Заводском районе

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Появление на доме таблички с адресом - хороший знак: значит, скоро и новоселы будут обустраивать быт в квартирах. Для участников программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Заводском районе Пензы уже построено два одноподъездных дома. Еще один - на стадии возведения.

«Здесь «распашонка» плюс кухня, раздельный санузел. Все удобства, полный ремонт, ванна, туалет, электроплита - все как положено, можно уже заезжать со своими личными вещами», - рассказал прораб подрядной организации Алексей.

Он говорит, что в доме уже побывали претенденты на получение квартир. Их в одноподъездном строении 18. Несмотря на то что дом шестиэтажный, в нем предусмотрен лифт - для маломобильных групп населения.

«Заключение соответствия уже получено на третий дом, строительная готовность - 100%. Дом № 5 на этой неделе будет готов на 98%, показываем объект для получения заключения соответствия строительству, показываем объекты ЖКХ и наводим последние штрихи», - отметил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Павел Семенов.

Другой дом, трехподъездный, будет переменной этажности. Пока он на стадии строительства. В нем должна получить квартиру сестра Зульфии Утюшевой, будут жить в соседях. Сама женщина год назад въехала в здание неподалеку, тоже возведенное для переселенцев.

«Очень довольна! Квартира хорошая, и площадь нормальная - 37 квадратных метров с половиной. С Кулибина, 10. Администрации большое спасибо», - сообщила Зульфия Утюшева.

В этом районе будет сдана 221 квартира.

«Площадка для строительства 2022 и 2023 года определена - это участки в микрорайоне Заря. Сейчас ведутся проектные работы, на выходе экспертизы, чтобы успеть заключить контракты в этом году», - пояснил Павел Семенов.

Квартиры получат не только переселенцы, но и дети-сироты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Пеноблочное гавно а не квартиры

Гость||

Лифт есть, район очень хороший и дома одноподездные. Власти учли ошибки, допущенные при выселении людей в Зарю, да еще в разрушающиеся дома. Теперь люди с КУлибина 10 и других общаг получат достойное жилье. И чтобы никаких Зарей больше не было, хватит издеваться над людьми. только хорошие дома и только центр!!!

Гость||

Вы , уважаемые власти, в Заре решите вопросы и по системе вентиляции, и по грибку и по разрушению, не только в 110 доме, но и в остальных тоже.

Гость||

Гость писал(a):

чтобы никаких Зарей больше не было
penzainform.ru писал(a):
«Площадка для строительства 2022 и 2023 года определена - это участки в микрорайоне Заря.
Будут-будут. И Мазаи-Лямзяи не за горами.

Имя: Гость
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