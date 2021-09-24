Пензенским школьникам и родителям следует вновь готовиться к дистанту

24.09.2021 | 11:26

Заболеваемость ОРВИ среди детей и подростков в Пензенской области растет. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что карантин по коронавирусу накладывается, когда у ученика выявлено именно это заболевание. Карантин по ОРВИ объявляет, как правило, сама школа, когда отсутствуют 30 и более процентов учащихся.

«На сегодняшний момент по ОРВИ закрыто 38 классов, в основном это городские школы, а по коронавирусу - 140 классов по всей области», - уточнил Перекусихин. Он также добавил, что полностью ни одна школа не закрыта.

«Если будет уж совсем плохо, то возможен возврат учащихся на дистанционное обучение. Будем смотреть по картине заболеваемости и по исполнению мер. Если население не будет их соблюдать, то заболеваемость станет расти. Соответственно, будут приниматься меры ограничительного характера», - предупредил Перекусихин.