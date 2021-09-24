Общество

Пензенским школьникам и родителям следует вновь готовиться к дистанту

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Заболеваемость ОРВИ среди детей и подростков в Пензенской области растет. Об этом в четверг, 23 сентября, рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что карантин по коронавирусу накладывается, когда у ученика выявлено именно это заболевание. Карантин по ОРВИ объявляет, как правило, сама школа, когда отсутствуют 30 и более процентов учащихся.

«На сегодняшний момент по ОРВИ закрыто 38 классов, в основном это городские школы, а по коронавирусу - 140 классов по всей области», - уточнил Перекусихин. Он также добавил, что полностью ни одна школа не закрыта.

«Если будет уж совсем плохо, то возможен возврат учащихся на дистанционное обучение. Будем смотреть по картине заболеваемости и по исполнению мер. Если население не будет их соблюдать, то заболеваемость станет расти. Соответственно, будут приниматься меры ограничительного характера», - предупредил Перекусихин.

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Гость||

Выборы прошли - марш на цепь и в будку!

Гость||

Ура, хатим дистанционку!!!

Гость||

Принять к Перекусихину меры ограничительного характера! К Ивану его!

Гость||

и не только к дистанту, но и к опытам на детях тоже пускай готовятся. бюджетники выбрали такое будущее своим детям и внукам. очень мне нравится то что они выбрали, их никто не заставлял. спасибо вам от ваших потомков уважаемые врачи, учителя полицаи и военные. не забудьте пожалуйста рассказать об своем выборе своим потомкам. они должны знать кем были их отцы и деды.

Гость||

Спасибо скажите тупомордым антиваксерам.

Гость||

чему удивляться? все ж знали, что так и будет. Даешь по семь прививок каждому!

Гость||

Соплей испугались , смешно

Гость||

скажите спасибо привившимся дурням. и бюджетникам.

Гость||

К чему готовиться??? Дистант - это блюдо такое или вид пыток или это по понятиям такое слово? Что за жаргон такой?

Гость||

а карантин по короновирусу не накладывается когда жидкий стул? а когда голова болит? когда настроение паршивое? Остановите землю, я сойду!

Гость||

замечательная новость. вроде закон приняли что родителям будут 100% больничный за детей оплачивать. у бюджетников с хорошими зарплатами тоже есть дети, ждем халявы от государства. и работать не надо, подкалымливать еще можно. отличная новость.

Гость||

Гость писал(a):

замечательная новость. вроде закон приняли что родителям будут 100% больничный за детей оплачивать.
Отлично, можно хоть весь год сидеть на дистанционке и получать зарплату.

Гость||

Чтобы перевести детей на дистанционное обучениедля сначала обучите учителей. Или как в школе 32 на сайте выложат список заданий по классам, а преподовать никто не будет.

Гость||

Гость писал(a):

преподовать никто не будет.
Отлично устроились, оклад идет и ладно.

Гость||

Зачем так огульно писать обо ВСЕХ школах? В школе им. Лермонтова с. Засечное ВСЕ уроки на дистанте проводятся.

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Имя: Гость
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