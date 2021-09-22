Мэр Кузнецка сообщил о всплеске инфекций в городе

Во вторник, 21 сентября, на совещании в администрации Кузнецка мэр Сергей Златогорский сообщил о всплеске в городе респираторных инфекций, а также пневмонии и коронавируса.
«Очень много ребятишек болеет. Я надеюсь, что сейчас это не будет так остро, потому что все сады и школы в тепле. Вот теперь жилой фонд запускать будем», - отметил градоначальник.
По его словам, заметно нарастание числа заболевших, особенно в детских и подростковых коллективах.
Всего за минувшую неделю специалисты зарегистрировали 280 экстренных случаев инфекционных заболеваний: ОРВИ, пневмонии и коронавируса.
«Это очень много», - резюмировал мэр.
Всплеск заболеваемости коронавирусом среди детей зарегистрирован и в Заречном.
В настоящий момент Пензенская область вновь вышла на пиковые суточные показатели заражения COVID-19. Так, в среду, 22 сентября, зарегистрировали 241 новый случай опасной инфекции.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
считаем через сколько дней после выборов???????????