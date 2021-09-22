Общество

Мэр Кузнецка сообщил о всплеске инфекций в городе

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Во вторник, 21 сентября, на совещании в администрации Кузнецка мэр Сергей Златогорский сообщил о всплеске в городе респираторных инфекций, а также пневмонии и коронавируса.

«Очень много ребятишек болеет. Я надеюсь, что сейчас это не будет так остро, потому что все сады и школы в тепле. Вот теперь жилой фонд запускать будем», - отметил градоначальник.

По его словам, заметно нарастание числа заболевших, особенно в детских и подростковых коллективах.

Всего за минувшую неделю специалисты зарегистрировали 280 экстренных случаев инфекционных заболеваний: ОРВИ, пневмонии и коронавируса.

«Это очень много», - резюмировал мэр.

Всплеск заболеваемости коронавирусом среди детей зарегистрирован и в Заречном.

В настоящий момент Пензенская область вновь вышла на пиковые суточные показатели заражения COVID-19. Так, в среду, 22 сентября, зарегистрировали 241 новый случай опасной инфекции.

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Гость||

считаем через сколько дней после выборов???????????

Гость||

Выборы прошли и все разом стали заразными?

Гость||

У вас кроме выборов в башке наверное ничего больше нет,вам про всплеск заболеваний, а вы все про Фому,бестолковые...

Гость||

15.08-Вот придурь,совсем уже ку-ку!!

Гость||

Гость писал(a):

У вас кроме выборов в башке наверное ничего больше нет,вам про всплеск заболеваний, а вы все про Фому,бестолковые...
так их статистика и выборы две нераздельно связанные вещи

Имя: Гость
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