Область по-прежнему находится на пике заболеваемости коронавирусом

22.09.2021 | 13:20

Пензенская область вернулась к рекордным суточным показателям заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, в среду, 21 сентября, региональный оперативный штаб сообщил о 241 новом случае COVID-19.

В последний раз подобный суточный прирост пациентов зафиксировали 9 и 16 августа. Рекордом остается 242 случая коронавируса, подтвержденных за сутки.

Новые пациенты - жители Пензы (196), Бессоновского (11), Сердобского (9), Пензенского (7) районов, ЗАТО Заречный (5), а также Спасского, Каменского (по 3), Земетчинского, Никольского (по 2), Башмаковского, Бековского, Кузнецкого (по 1) районов.

Общее число случаев подтвержденного коронавируса достигло 68 648.

За минувшие сутки медики выписали 64 пациента, перенесших COVID-19. Всего с начала эпидемии выздоровели 56 983 человека. Зарегистрировано 20 новых смертей. Общее количество погибших от коронавирусной пневмонии составило 2 540.