Общество

В Заречном больных родителей попросили оставлять детей дома

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В Заречном наблюдается рост заражения COVID-19 среди детей. Как отмечает портал «Город Z» со ссылкой на врио руководителя МУ № 59 ФМБА России Валерия Брянцева, причиной зачастую является беспечность родителей.

Подхватившие коронавирус взрослые горожане, пока ждут результаты мазков и подтверждения диагноза, отправляют ребят в школы и детсады. После оказывается, что дети были переносчиками инфекции.

«Убедительная просьба к заболевшим взрослым: не водите детей в образовательные учреждения, пока не убедитесь, что у вас не коронавирус», - обратился к зареченцам Валерий Брянцев.

На вторник, 21 сентября, в закрытом городе на карантин закрыли пять групп в детских садах и 18 классов. Число инфицированных растет.

По данным на 19 сентября, размещенным на сайте администрации ЗАТО, в Заречном число активных случаев коронавируса составило 401. С 13-го по 19-е число подтвердилось 187 диагнозов, медики выписали 87 человек.

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Источник — gorodz.info
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Гость||

Кто же такой грамотный написал заголовок"больных родителей оставлять дома"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После оказывается, что дети были переносчиками инфекции.
Как это можно определить 100% пока ребенок не заболел? Опять ковид-статистику делают.

Гость||

сидя все Зарике и не вылазайте, пожалейте еще не заболевших ЛОСЕЙ !

Гость||

Я заболела, подтвердился Ковид. Дети тоже заболели, мазок у них и брать не стали. Сказали не нужно.хотя у дочери тоже запах и вкус пропал. Откуда статистика по заболевших детей

Гость||

Гость писал(a):

сидя все Зарике и не вылазайте, пожалейте еще не заболевших ЛОСЕЙ !
Зачем ты нам сдался, жалеть тебя, дурака

Имя: Гость
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