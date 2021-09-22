В Заречном больных родителей попросили оставлять детей дома

В Заречном наблюдается рост заражения COVID-19 среди детей. Как отмечает портал «Город Z» со ссылкой на врио руководителя МУ № 59 ФМБА России Валерия Брянцева, причиной зачастую является беспечность родителей.
Подхватившие коронавирус взрослые горожане, пока ждут результаты мазков и подтверждения диагноза, отправляют ребят в школы и детсады. После оказывается, что дети были переносчиками инфекции.
«Убедительная просьба к заболевшим взрослым: не водите детей в образовательные учреждения, пока не убедитесь, что у вас не коронавирус», - обратился к зареченцам Валерий Брянцев.
На вторник, 21 сентября, в закрытом городе на карантин закрыли пять групп в детских садах и 18 классов. Число инфицированных растет.
По данным на 19 сентября, размещенным на сайте администрации ЗАТО, в Заречном число активных случаев коронавируса составило 401. С 13-го по 19-е число подтвердилось 187 диагнозов, медики выписали 87 человек.
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Кто же такой грамотный написал заголовок"больных родителей оставлять дома"