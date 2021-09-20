В Заводском районе скоро стартуют продажи новых домов ЖК «Новелла»

20.09.2021 | 15:58

Заводской район меняется на глазах. Холдинг «Термодом» строит на улицах Шмидта и 9 Января жилой комплекс, который преобразит этот район, славящийся своей богатой историей.

На огороженных территориях ЖК «Новелла» будут установлены современные игровые комплексы с ударопоглощающим покрытием. И кстати, их зонируют по возрасту, чтобы малыши и подростки друг другу не мешали.

«Термодом» поддерживает стремление жителей к здоровому образу жизни, поэтому во дворах соорудят спортивные комплексы и уличные тренажеры.

В домах второго этапа «Новеллы» (на улице Шмидта) появятся зона для настольных игр, площадка для занятий йогой, солярий, откроется центр добрососедства. На входе во дворе разместятся пункт охраны, санузлы, все почтовые ящики и комфортные места для ожидающих гостей.

А совсем скоро начнутся продажи еще двух домов ЖК «Новелла». Они строятся всего в двух минутах ходьбы от Комсомольского парка.

Квартиры в ЖК подойдут тем, кто любит семейные прогулки и интересный отдых во дворе. Узнать больше подробностей о домах и оставить заявку можно в офисах продаж «Термодома». Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Сразу после старта продаж менеджеры холдинга свяжутся с покупателями и помогут подобрать самый интересный вариант.

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО СЗ «НОВЭЛЛА-1» (2-й этап, стр. 3 и 4). Проектные декларации на наш.дом.рф.