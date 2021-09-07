Общество

МУП «Зеленое хозяйство Пензы» добавят работы, денег и людей

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Во вторник, 7 сентября, на планерке в администрации Пензы шла речь о покосе травы, который ведется во всех районах областного центра.

В частности, газоны приводят в порядок на улицах Урицкого, Калинина, Чапаева, Клары Цеткин, в сквере у Монумента боевой и трудовой славы, в районе развязки на улицах Коммунистической и Пионерской.

Как сообщил заместитель мэра Павел Якунин, часть территорий, которые сейчас обслуживают районные администрации, решено включить в контракт с МУП «Зеленое хозяйство». Для этого в бюджете будут заложены средства на покос травы, увеличен штат работников предприятия.

Также планируется выделить дополнительные деньги на то, чтобы в ближайшее время привести в порядок заросшие участки.

«Глава администрации города Андрей Лузгин предложил рассмотреть вопрос приобретения навесных косилок для механизированного покоса больших или протяженных газонов, например вдоль дорог. Это сократит время и трудозатраты на выполнение данных работ», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

1 сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Пензу сочла ее недостаточно благоустроенной и сделала несколько достаточно резких замечаний Андрею Лузгину. «Городом надо заниматься!» - подчеркнула она. После этого прошла внеурочная уборка, в том числе покос травы.

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Источник — фото pixabay.com
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