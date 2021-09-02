Общество

В Пензе устроили внеурочную «санитарную пятницу»

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После критики, которой подвергла санитарное состояние Пензы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время своего визита, городские службы начали срочно устранять недостатки.

Состояние областного центра высокая гостья охарактеризовала двумя словами: «Эстетики нет!» В частности, нарекания вызвали обилие хаотичной рекламы, отсутствие цветов на улицах, состояние автобусных остановок.

«Послушайте, я давно не видела таких остановочных павильонов! Вы посмотрите, в каких условиях люди ждут транспорт. Мало того что они доисторические, они все заклеены какими-то рекламами, грязища. Вот там-то они нас всех и костерят. И правильно делают!» - резко высказалась Матвиенко.

В четверг, 2 сентября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин поставил задачу очистить от рекламы, вымыть и покрасить остановочные павильоны, а также привести в порядок барьерные ограждения, зеленые зоны и рекламные конструкции. На все виды работ установлены конкретные сроки исполнения.

В этот же день прошли работы, которые обычно выполняются во время так называемых санитарных пятниц.

За один день скосили траву на улицах Калинина, Клары Цеткин, в скверах имени Радищева и на углу улиц Свердлова и Калинина, на набережной реки Суры, бульваре на улице Плеханова, на транспортной развязке на проспекте Победы.

Обрезка аварийных деревьев, сухих и поломанных веток, омолаживание кустарника прошли в сквере имени Максима Горького и на одноименном бульваре, в скверах им. 40 лет ВЛКСМ, им. М. Ю. Лермонтова. Во всех районах города сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» занимались санитарной уборкой зеленых зон.

В Октябрьском районе покос травы прошел на улице Ульяновской, 42, вывезен мусор с Титова, 14, очищены от объявлений световые опоры на улице Стасова и проспекте Строителей. Отсыпан строительным боем участок в районе 5-го Брусничного проезда.

В Первомайском районе вывезены отходы, наваленные у контейнерных площадок на улицах Ватутина, Ново-Тамбовской, Пограничной, в Военном Городке. Очищены от мелкого бытового мусора улицы Терешковой и Ленинградская.

В Ленинском районе приведены в надлежащее состояние участки в районе домов № 14 и 39 на проспекте Победы и № 10 на улице Островского. На улице Кирова очищены от рекламы опоры освещения.

«В Железнодорожном районе основные усилия были направлены на благоустройство улицы Коннозаводской: вырубку поросли, покос травы вдоль пешеходной тропинки, уборку мусора», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Ой, у вас фото продублировалось)

Остановку у Тяжпрома когда павильоном оснастите? В дождь и ветер весьма неудобно там стоять. Реклама им наклеенная мешает...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Срочно вылизывают шары. Но эпизодически и наспех.

Гость||

Стерли зачем-то...

И тем не менее - сколько нам на Тяжпроме без павильона на остановке мерзнуть и мокнуть?

Гость||

Гость писал(a):

Стерли зачем-то...
А, нет, не стерли. Извиняйте! Комменты не подгрузились почему-то.

Гость||

А что, без Матвиенко это никому из администрации не видно было? Обязательно надо было волшебный пинок получить? Cтыдобища.Нет слов, ну прямо вот нет слов(((

Гость||

И на сколько у Лузгина энтузиазма хватит? На неделю? Во дворах грязь, горы мусори и бурьян, спиленные ветки лежат месяцами. Почему на городских клумбах не сажают многолетние цветы, а только каждый год петунии, тошнит уже от одного их вида. Потому что на многолетниках откаты не получишь. По тротуарам в центре трудно ходить даже в кроссовках, одни выбоины в асфальте.

Гость||

В этом году парку Белинского 200 лет, а в бюджете ни рубля не предусмотрели на реконструкцию. Позор!

Гость||

А управляйки и муниципалы, как не рабо али, так и не работают. Тут Матвиенко бессильна, тут нужно лишать лицензии и создавать управленцев на здоровых принципах работы для людей.

Имя: Гость
Комментарий:

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