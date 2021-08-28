Итоги недели: День города, загрязнение воздуха, 1 Сентября

Портал PenzaInform.ru подготовил для читателей подборку из трех самых интересных новостей уходящей недели.
Первая - о Дне города, который в Пензе будут отмечать три дня, как и в 2020 году. Праздничными станут даты 3, 4 и 5 сентября.
В каком формате будут устраивать торжества (онлайн или офлайн), пока не определено.
В регионе действуют ограничения на массовые мероприятия. На свежем воздухе можно собирать не более 50 человек, в закрытом помещении - не более 20.
Пока ясно одно - фейерверка не будет.
В прошлом году сюрпризом для горожан стала скульптура кентавра. Интересно, какой подарок жителям власти приготовили в этом.
Второй сюжет - о дыме, окутавшем город. 25 августа едкий запах гари чувствовался во всех районах Пензы, однако очагов возгорания сотрудники МЧС не нашли.
Между 9:00 и 10:00 прибор Atmotube Pro показал «очень сильное загрязнение». Затем пробы воздуха в нескольких точках взяли сотрудники лабораторного центра. Первые экспресс-тесты загрязнения не выявили. Специалисты Роспотребнадзора пообещали продолжать мониторинг.
Есть предположение, что дым могло принести ветром со стороны Мордовии.
Третья новость - о Дне знаний. Его решили устроить в обычном формате.
Линейки организуют для всех классов на свежем воздухе. Они будут длиться не более 40 минут. На мероприятие пустят родителей всех учеников. Гости обязательно должны быть в масках. При входе на территорию им измерят температуру, обработают руки. В здания будут пускать только детей и учителей.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.
ПОЧЕМУ В ЦЕРКВЯХ РПЦ НЕ СОБЛЮДАЮТ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ?