Общество

Зареченские автобусы не будут ходить по Бакунинскому мосту

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После открытия в Пензе Бакунинского моста, которое запланировано на начало сентября, автобусы Заречного не изменят нынешний маршрут.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», сегодня жители закрытого города добираются до центра Пензы на автобусах № 101 и 103 по Измайловскому путепроводу. На пути не бывает заторов, он занимает менее получаса.

По словам начальника службы эксплуатации МП «Автотранс» Игоря Калячкина, для зареченцев эта схема удобна, поэтому менять ее не имеет смысла.

А вот зареченские маршрутки, которые почти два года возят пассажиров в Пензу через Шуист по улице Чаадаева и Сурскому мосту, готовы изменить схему движения на действовавшую прежде.

Ранее стало известно, что на прежний маршрут вернется пензенский микроавтобус № 20, который в связи с закрытием Бакунинского моста также пустили через Сурский. Поэтому в перспективе жителям Шуиста придется добираться на Маяк с пересадкой.

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Гость||

И правильно. Они там нафиг не нужны.

Гость||

да бог с ними.

Гость||

А 82-й как будет ходить-по старому или как сейчас?

Гость||

Ну,что за фигня --Никогда маршрутка №20 не курсировала по Сурскому мосту,а жители "Шуиста" всегда добирались и добираются в случае необходимости с пересадкой ....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А вот зареченские маршрутки, которые почти два года возят пассажиров в Пензу через Шуист по улице Чаадаева и Сурскому мосту, готовы изменить схему движения на действовавшую прежде.
А с какого перепугу их вообще пускают в Пензу? У нас своих мало? Пусть довозят до конечных в Пензе, где можно пересесть на пензенский транспорт. Пензенские автобусы и маршрутки в Заречный почему-то не пускают.

Имя: Гость
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