Зареченские автобусы не будут ходить по Бакунинскому мосту

25.08.2021 | 13:48

После открытия в Пензе Бакунинского моста, которое запланировано на начало сентября, автобусы Заречного не изменят нынешний маршрут.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», сегодня жители закрытого города добираются до центра Пензы на автобусах № 101 и 103 по Измайловскому путепроводу. На пути не бывает заторов, он занимает менее получаса.

По словам начальника службы эксплуатации МП «Автотранс» Игоря Калячкина, для зареченцев эта схема удобна, поэтому менять ее не имеет смысла.

А вот зареченские маршрутки, которые почти два года возят пассажиров в Пензу через Шуист по улице Чаадаева и Сурскому мосту, готовы изменить схему движения на действовавшую прежде.

Ранее стало известно, что на прежний маршрут вернется пензенский микроавтобус № 20, который в связи с закрытием Бакунинского моста также пустили через Сурский. Поэтому в перспективе жителям Шуиста придется добираться на Маяк с пересадкой.