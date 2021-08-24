В пяти районах области зафиксировали вспышку коронавируса

Во вторник, 24 августа, в региональном оперативном штабе рассказали о новых случаях коронавирусной инфекции в Пензенской области.
Всего за сутки выявили 235 заразившихся. 105 из них жители Пензы, 33 - Пензенского района, 25 - Нижнеломовского, 21 - Бессоновского, 17 - Лунинского, 11 - Земетчинского.
Менее 10 случаев зарегистрировано в Иссинском, Шемышейском районах, ЗАТО Заречный (по 5), в Белинском (4), Спасском (3), Сердобском (1) районах.
Общее число инфицированных в регионе достигло 61 888.
За минувшие сутки медики выписали 288 человек, перенесших коронавирус, всего с начала эпидемии поправились 49 481 житель региона. Зарегистрирована смерть 14 пациентов, общее количество погибших - 2 040.
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