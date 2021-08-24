Сетевое издание|18+|Вторник|24 авг 2021|15:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |

Общество

В пяти районах области зафиксировали вспышку коронавируса

Печать

Во вторник, 24 августа, в региональном оперативном штабе рассказали о новых случаях коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Всего за сутки выявили 235 заразившихся. 105 из них жители Пензы, 33 - Пензенского района, 25 - Нижнеломовского, 21 - Бессоновского, 17 - Лунинского, 11 - Земетчинского.

Менее 10 случаев зарегистрировано в Иссинском, Шемышейском районах, ЗАТО Заречный (по 5), в Белинском (4), Спасском (3), Сердобском (1) районах.

Общее число инфицированных в регионе достигло 61 888.

За минувшие сутки медики выписали 288 человек, перенесших коронавирус, всего с начала эпидемии поправились 49 481 житель региона. Зарегистрирована смерть 14 пациентов, общее количество погибших - 2 040.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

ваще пофиг.

нет крестного хода и мощей - нет избавления от ковидлы

Гость||

Срочно! Срочно отменять все выбора !!! Деньги выделенные на этот пафос бросить на закупку оборудованию! Людей занятые на организацию в санитары !!! Транспорт под скорые и перевозку врачей. С выдвиженцев по 25 000 тысяч евро удержать в польщу здравоохранения.

Гость||

За любую агитацию к выборам арестовывать и несчадно штрафовать !!!

Гость||

Эфирное время у пустобрехов изъять пустить время на просвещение по диагностике рака на ранних стадиях.

Гость||

В г.Белинский в магазинах где продают хлеб-продавцы работают без масок!Почему?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В пяти районах области зафиксировали вспышку коронавируса
Там живут мракобесы!

Гость||

Гость писал(a):

В г.Белинский в магазинах где продают хлеб-продавцы работают без масок!Почему?
Потому что продавец мракобеска и их руководство мракобесы.

Гость||

В г.Белинский в магазинах где продают хлеб-продавцы работают без масок!Почему?

——

Потому что для подавляющего большинства уже очевидно, что вирус не опаснее иных респираторных инфекций, а маски от вируса бесполезны

Гость||

Это не вспышка, вот осенью, зимой будет вспышка. Антиваксеры завопят о том, что вакцина не работает и им пофиг, что болеть в основном будут не привитые.

Гость||

Это не вспышка, вот осенью, зимой будет вспышка. Антиваксеры завопят о том, что вакцина не работает и им пофиг, что болеть в основном будут не привитые.

——

Агрессивный, закошмаренный и уколотый бараномасочник

Гость||

Немотивированные оскорбления - вот главная отличительная черта любого антипрививочника-мракобеса!

Гость||

14.01.. Надо понимать под чертой твоего опуса это подпись:агрессивный,закошмаренный, и уколотый бараномасочник??

Гость||

Ну дождались мракобесы своей косточки, сейчас начнут мусолить и друг перед другом испражняться!

Гость||

Гость писал(a):

друг перед другом испражняться!
Так ведь все мракобесы делают. Они не признают санитарно-гигиенические нормы.

Гость||

Уколюсь только тогда, когда ВОЗ признает, что российская жидкость действительно является вакциной от баранопростудки.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте