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Общество

Коронавирус в Пензенской области: новые случаи и погибшие

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В понедельник, 23 августа, в Пензенской области число заразившихся коронавирусом достигло 61 653. За сутки выявили 238 случаев.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, новые пациенты прибавились в Пензе (125), Нижнеломовском (27), Пензенском (18), Бессоновском (17), Лунинском (16), Белинском (8) районах, ЗАТО Заречный (8), а также в Земетчинском (4), Иссинском, Наровчатском, Сердобском, Шемышейском (по 3), Спасском (2) и Мокшанском (1) районах.

За сутки выписали 273 пациента, всего с начала эпидемии выздоровело 49 193 человека. Зафиксирована гибель 12 человек от коронавирусной пневмонии. Общее число жертв инфекции - 2 026.

По данным регионального минздрава, на 23 августа в области первым компонентом вакцины привили 345 974 человека, это 54% взрослого населения, запланированного к иммунизации. Второй компонент получили 301 855 граждан.

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Гость||

прям погибщие как будто с линии фронта...........помершие от болезней и рукой статистов отнесенные к обладавшим коровирусной инфекцией

Гость||

на новость про коронавирус журналисты выложили безмасочников ? профнепригодны писаки стали

Гость||

А они погибшие масок не носили?

Гость||

А 238 выявленных походу масок не носили?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

число заразившихся коронавирусом достигло 61 653
А сколько из них болеет повторно? Сколько привитых?

Гость||

Погибшие.На каком фронте?)

Гость||

Гость писал(a):

На каком фронте?)
На таком где ты дурачек?

Гость||

сейчас с диагнозом ковид всего около 10000 человек в области или 0,7% от всех жителей. онкобольных 40000 или около 3%. пандемия в области не ковидная, а онкологическая. пандемия ковида даже до гриппа не дотягивает в период простой сезонной эпидемии. и это еще надо учесть, что реально привитых всего около 2-3%.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.08.2021 13:38|

Гость писал(a):

На каком фронте?)

На таком где ты дурачек?

Обиделся?)))Писать научись.

Гость||

Если бы действительно шла борьба с короновирусной инфекцией писались бы победы, а не страшилки и общее количество заболевших с начала "пандемии", среди которых 90% уже давно здоровы.

Например в 2017 году была просто эпидемия гриппа, дававшая по 6000 новых больных в неделю. И ничего, ни кто онкобольных и сердечников, умерших с гриппом не считал.

Гость||

Нормальной считалось одновременное заболевание гриппом от 20 до 30% жителей. И никакой пандемии! А тут 0,7%! Не в ковиде дело!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По данным регионального минздрава, на 23 августа в области первым компонентом вакцины привили 345 974 человека, это 54% взрослого населения
penzainform.ru писал(a):
Количество заболевших считается с 1913 года, количество привитых от каких-то запланированных.

Привитых около 20%, реально 2-3%, остальные - фиктивные сертификаты.

Гость||

Погибшие бывают в бою, писаки-неучи, а здесь умершие. Что за истерику нагоняете своими дебильными заголовками?! Хайпануть на смертях людей решили?! Гореть вам в аду!

Гость||

переболевшие, в том числе врачи, понимают, что прививки человеку с кучей антител от перенесенной уже болезни это не только бесполезная, но и очень вредная затея. поэтому все себе сделали сертификатов и сидят на попе прямо.

Гость||

Гость писал(a):

Погибшие бывают в бою, писаки-неучи, а здесь умершие. Что за истерику нагоняете своими дебильными заголовками?! Хайпануть на смертях людей решили?! Гореть вам в аду!
Это не просто так, это по указке сверху. Да и троли-прививочники тоже не местные.

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Имя: Гость
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