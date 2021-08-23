Коронавирус в Пензенской области: новые случаи и погибшие

23.08.2021 | 13:12

В понедельник, 23 августа, в Пензенской области число заразившихся коронавирусом достигло 61 653. За сутки выявили 238 случаев.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, новые пациенты прибавились в Пензе (125), Нижнеломовском (27), Пензенском (18), Бессоновском (17), Лунинском (16), Белинском (8) районах, ЗАТО Заречный (8), а также в Земетчинском (4), Иссинском, Наровчатском, Сердобском, Шемышейском (по 3), Спасском (2) и Мокшанском (1) районах.

За сутки выписали 273 пациента, всего с начала эпидемии выздоровело 49 193 человека. Зафиксирована гибель 12 человек от коронавирусной пневмонии. Общее число жертв инфекции - 2 026.

По данным регионального минздрава, на 23 августа в области первым компонентом вакцины привили 345 974 человека, это 54% взрослого населения, запланированного к иммунизации. Второй компонент получили 301 855 граждан.