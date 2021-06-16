В Кузнецке бассейны «Нептун» и «Парус» закроют на профилактику

16.06.2021 | 09:34

У кузнечан, любящих плавание, осталась всего пара дней, чтобы посетить городские бассейны «Нептун» и «Парус». С пятницы, 18 июня, работа этих спортивных объектов приостанавливается.

В течение лета в бассейнах будут проводиться профилактические мероприятия.

«Работу бассейнов планируется возобновить к началу учебного года», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

24 апреля в бассейне «Волна» в Нижнем Ломове парами хлора отравился 21 ребенок. По версии следователей, заместитель директора, будучи нетрезвым, влил в емкость фильтрования оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости. Это привело к химической реакции и испарению хлора в воздух.

Прокурорская проверка выявила ряд нарушений в работе спортшколы. По решению суда деятельность бассейна приостановили на 90 суток.