Общество

В Кузнецке бассейны «Нептун» и «Парус» закроют на профилактику

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У кузнечан, любящих плавание, осталась всего пара дней, чтобы посетить городские бассейны «Нептун» и «Парус». С пятницы, 18 июня, работа этих спортивных объектов приостанавливается.

В течение лета в бассейнах будут проводиться профилактические мероприятия.

«Работу бассейнов планируется возобновить к началу учебного года», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

24 апреля в бассейне «Волна» в Нижнем Ломове парами хлора отравился 21 ребенок. По версии следователей, заместитель директора, будучи нетрезвым, влил в емкость фильтрования оборудования с хлором кислоту, не предусмотренную для данной емкости. Это привело к химической реакции и испарению хлора в воздух.

Прокурорская проверка выявила ряд нарушений в работе спортшколы. По решению суда деятельность бассейна приостановили на 90 суток.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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