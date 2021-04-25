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Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Ломове детей

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Состояние пострадавших в Нижнем Ломове детей стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Медики привели в норму содержание кислорода в крови ребят и сейчас наблюдают за их состоянием. Постоянный контроль за самочувствием пострадавших врачи будут вести в течение суток.

По уточненным данным, в больницах Пензы находится 8 детей, остальных госпитализировали в Нижнеломовскую межрайонную больницу.

Следователи выясняют, что привело к ЧП. На данный момент известно, что оборудование в бассейн поставили два года назад, оно считается новым. Обслуживание вела организация с лицензией. Процессы, связанные с подачей хлора и подготовкой воды, регулировались автоматикой, работу которой проверили в апреле 2021 года.

«Бассейн на сегодняшний день закрыт. Проводятся следственные действия. Что касается дальнейшего решения по открытию бассейна «Волна» в Нижнем Ломове, оно будет приниматься после анализа состояния оборудования, которое там установлено», - добавили в пресс-службе правительства области.

Врио губернатора Олег Мельниченко распорядился проверить все бассейны региона, где установили аналогичное оборудование. Мероприятия должны провести в течение трех суток.

ЧП в нижнеломовском бассейне произошло в 16:00 в субботу, 24 апреля. Во время групповых занятий тренер почувствовал запах хлора и принял решение о госпитализации в медицинский стационар находившихся на тренировке юных пловцов. В итоге его быстрое решение и слаженная работа сотрудников учреждения помогли избежать жертв.

Всего пострадали 20 ребят в возрасте от 10 до 14 лет.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование ведет группа, в состав которой вошли специалисты по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.

Также проверку обстоятельств ЧП проводит прокуратура. Сотрудники ведомства выяснят, как в учреждении оказывали услуги и соответствует ли бассейн требованиям законодательства.

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Гость||

Медики привели в НОМУ... Это как? Совсем грамотность потеряли. Где редакторы?

Гость||

Нома... Номално!

Гость||

В группе "подслушано в Нижнем ломове "пишут ,что двое находятся на аппарате ИВЛ,так кому верить???

Д-р Шаффхаузен||

Быдлосайт в ударе.

А что там Рябихина?

Гость||

С текстами нужно аккуратней работать. "Норма", "нома", "кома" - от опечаток текст смысл может поменять на противоположный.

Гость||

Гость писал(a):

С текстами нужно аккуратней работать. "Норма", "нома", "кома" - от опечаток текст смысл может поменять на противоположный
За двадцать лет стало нормой смена смысла в тексте и не только.

Гость||

А мадам Столярова что скажет?

Гость||

Врио губернатора Олег Мельниченко распорядился проверить все бассейны региона, где установили аналогичное оборудование.

Кувайцев пора инициировать присвоение временному почетный гражданин Пензы а местничковые депутатики по старинке одобрят. А то сентября скоро других заслуг не предвидеться кроме проверок и мебельной столицы

Гость||

Это белозерсцев оставил мину замедленного действия в области

Гость||

вот и сходи в басейну может повезет и почувствуешь как в первую мировую немчура травила газом русских

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.04.2021 09:51|

Это белозерсцев оставил мину замедленного действия в области

почетный гражданина Пензы однако Ванюша

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.04.2021 09:51|

Это белозерсцев оставил мину замедленного действия в области

это Ванюшины радости?

Гость||

Хлор это яд. Зачем он в воде для купания?

Гость||

Гость писал(a):

Хлор это яд. Зачем он в воде для купания?
Вы дурачок? А вы знаете что кислород тоже смертельный яд?

Имя: Гость
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