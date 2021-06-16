Кузнечан попросили ходить в лес с заряженными телефонами

16.06.2021 | 12:52

В Кузнецке после несчастного случая с 56-летним горожанином, тело которого нашли в лесу, решили провести профилактическую работу с населением.

В частности, мэр Сергей Златогорский попросил сотрудников ГО ЧС, а также представителей прессы проинформировать граждан, отправляющихся на тихую охоту, о необходимости брать с собой заряженный мобильный телефон.

«При помощи мобильного можно получить помощь. Во-вторых, наличие сотового облегчает розыск. Лес есть лес. Вроде зашел недалеко, но потерялся», - отметил градоначальник.

Особенное внимание Сергей Златогорский призвал уделить пенсионерам.

Погибший кузнечанин, чье тело обнаружили в лесном массиве 12 июня, числился пропавшим без вести. 9-го числа мужчина отправился в Бутырский лес и не вернулся. Сотового он с собой не взял, местность хорошо знал.

По предварительному заключению, его смерть не была криминальной. Кузнечанину стало плохо с сердцем, он не смог получить помощь вовремя.