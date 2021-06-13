Погиб в лесу: в Кузнецком районе расследуют смерть мужчины

13.06.2021 | 12:09

В Кузнецком районе организовали доследственную проверку по факту гибели 56-летнего мужчины. Его тело обнаружили в лесу в субботу, 12 июня.

Умерший числился без вести пропавшим. Мужчина, житель Кузнецка, утром 9 июня ушел в лес и не вернулся. Позже родственники заявили о его пропаже в полицию. В поисках горожанина участвовали волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

«В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле погибшего не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины. По результатам проверки примут процессуальное решение.