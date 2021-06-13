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Происшествия

Погиб в лесу: в Кузнецком районе расследуют смерть мужчины

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В Кузнецком районе организовали доследственную проверку по факту гибели 56-летнего мужчины. Его тело обнаружили в лесу в субботу, 12 июня.

Умерший числился без вести пропавшим. Мужчина, житель Кузнецка, утром 9 июня ушел в лес и не вернулся. Позже родственники заявили о его пропаже в полицию. В поисках горожанина участвовали волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

«В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле погибшего не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Лесной ковид!?

Гость||

Грибной.

Гость||

Жаль человека

Гость||

ушел в лес умирать инстинг

Гость||

ИНСТИНКТ!!!! Грамотей

Гость||

Соболезную родным!

Гость||

Наверняка нормальный мужик не дождался обещанного патриотом светлого будущего для народа.

Имя: Гость
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