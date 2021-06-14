Волонтеры рассказали, как искали кузнечанина, найденного мертвым

14.06.2021 | 15:21

В понедельник, 14 июня, волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт» рассказали о том, как велись поиски 56-летнего жителя Кузнецка, который утром 9 июня ушел в Бутырский лес и не вернулся.

Добровольцы уточнили, что мужчина хорошо знал местность. В этот лес он каждый год ходил за грибами и ягодами. Обычно на наполнение емкостей у него уходило около трех часов, но не в этот раз.

«Заявка на поиск к нам в отряд поступила 11 июня. Инфорги отряда собрали информацию у родственников, уточнили привычки пропавшего, одежду, список вещей, которые взял с собой. На всякий случай проверили, поступал ли в больницы человек с таким именем или неизвестный с похожими приметами. В больницах пусто», - пояснили волонтеры.

К месту сбора поисковиков подтянулись несколько человек из Кузнецка, из Пензы смогли приехать только пятеро, подошли также родственники и знакомые пропавшего, которые знают грибные места. Группа выдвинулась в мокрый от дождя лес.

«Разделяю близких пропавшего на две группы, с каждой в лес отправляю нашего старшего с навигатором для записи трека. Остальных добровольцев с нашими старшими отправляю на другие задачи. Всего в этот вечер и ночь на поиске 15 человек.

Два часа ночи. Группы возвращаются. Отклика пропавшего не было. Многие промокли, но готовы продолжать. Кто-то уезжает домой, чтобы высохнуть, отдохнуть и вернуться днем. Третий час. Скоро начнет светать. «Нарезаю» новые задачи, с учетом показанных родственниками грибных мест. Опять по просекам и дорогам работаем на отклик. Очень важно не терять времени, у человека в лесу его может и не быть», - рассказал в своем отчете координатор Илья Самсонов.

В седьмом часу утра поисковики вернулись ни с чем.

«Родственники, которые ходили по лесу с нами всю ночь, уходят домой отдохнуть. Из Пензы выезжает еще один экипаж. На девять часов запланированы поисковые мероприятия местных служб. Немного отдыхаем.

Девять утра. Начались поисковые работы полиции. Несколько десятков человек проверяют свидетельства. Принимаю решение продолжить поиски по ранее запланированным задачам. Теперь чуть меняем методику. Часто бывает, что пропавшие люди находятся недалеко от просек и дорог. Они сходят с них, чтобы спрятаться от дождя или солнца, чтобы отдохнуть и по другим своим делам. Но назад на дорогу не всегда возвращаются: получают травму, теряют сознание или обессиленные ждут помощи. Сейчас задача - пройти небольшими группами по 2-3 человека вблизи линейных ориентиров», - пояснил Илья.

В полдень поступила информация, что полицейские обнаружили пропавшего погибшим. Тело нашли вблизи одной из лесных дорог.

«По предварительному заключению, стало плохо. Едем назад, понимая, что сделали все, что могли в тех условиях и с тем количеством людей, которые приехали на поиск. Жаль, что нас немного», - заключил координатор.

По факту гибели мужчины организовали доследственную проверку. В настоящее время следователи разбираются в обстоятельствах его смерти. По результатам проверки примут процессуальное решение.