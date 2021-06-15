Общество

Стали известны подробности инцидента в лагере «Строитель»

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Управлению образования Пензы поручено разобраться в инциденте, случившемся в детском оздоровительном лагере «Строитель», который расположен на территории Городищенского района.

14 июня в Сети появилась запись, на которой несколько девочек в комнате в качестве развлечения использовали удушающие приемы. Полиция установила личности 9 детей в возрасте 13-14 лет.

«Выезжайте в лагерь, выясните, где были в тот момент вожатые и воспитатели, как организован досуг детей. Также побеседуйте с детьми, проверьте качество питания. Это касается не только лагеря «Строитель», но и других загородных мест отдыха детей», - обратился мэр Пензы Андрей Лузгин к начальнику управления образования Лилии Чащиной.

По ее словам, работу уже начали, с родителями девочек связались.

«По предварительным данным, это происходило перед ужином, когда весь отряд оформлял плакат в холле, дети периодически отлучались в свои комнаты - за фломастерами, ножницами. В медицинский кабинет дети не обращались, тем не менее сегодня пройдет дополнительный медосмотр, чтобы понимать, что их здоровью ничего не угрожает», - сообщила Лилия Чащина.

Полиция и прокуратура проводят проверки.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

дебилизм на лицо,что еще сказать.....

Гость||

дебилки самоликвидироваться задумали

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