Портал PenzaInform.ru составил дайджест самых интересных новостей недели

По традиции редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку из трех самых обсуждаемых новостей уходящей недели.
В первом сюжете рассказывается о том, что на подвесном мосту в областном центре начали менять асфальт. Рабочие снимают старое покрытие. На сходах к улицам Урицкого и Злобина уже обустроили новые бордюры. Стоимость работ превысит 1,5 млн рублей. Завершить их намерены к середине лета.
Ранее на объекте обновили цвет, фонари и сделали подсветку.
Широкое обсуждение вызвала вторая новость - о 36-летнем пензенце, которого обвинили в развращении подростков.
Согласно материалам следствия, дело было в апреле, потерпевшие - две 15-летние девочки. Мужчина был с ними знаком, пригласил к себе домой, включил интимное видео и совершил развратные действия без применения насилия. Что-то из происходившего он сам снял на камеру.
Пензенца задержали, на время следствия его заключили под стражу.
Третий сюжет - о разгуле стихии, которая доставила пензенцам много неудобств.
Всю неделю в области идут сильные дожди, прогноз на ближайшие три дня также неутешителен. Из-за осадков улицы и дворы в разных микрорайонах Пензы многократно затапливало, на дорогах образовались настоящие озера, под путепроводами - водопады.
В центре города натиска стихии не выдержала даже тротуарная плитка. Какие еще сюрпризы подготовили для пензенцев погода и коммунальщики?
Ну и новости обсуждаемые! Один негатив блевотный, особенно про педофила, брр, такую гадость обсуждать, фууу!