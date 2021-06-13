Портал PenzaInform.ru составил дайджест самых интересных новостей недели

13.06.2021 | 11:24

По традиции редакция портала PenzaInform.ru подготовила подборку из трех самых обсуждаемых новостей уходящей недели.

В первом сюжете рассказывается о том, что на подвесном мосту в областном центре начали менять асфальт. Рабочие снимают старое покрытие. На сходах к улицам Урицкого и Злобина уже обустроили новые бордюры. Стоимость работ превысит 1,5 млн рублей. Завершить их намерены к середине лета.

Ранее на объекте обновили цвет, фонари и сделали подсветку.

Широкое обсуждение вызвала вторая новость - о 36-летнем пензенце, которого обвинили в развращении подростков.

Согласно материалам следствия, дело было в апреле, потерпевшие - две 15-летние девочки. Мужчина был с ними знаком, пригласил к себе домой, включил интимное видео и совершил развратные действия без применения насилия. Что-то из происходившего он сам снял на камеру.

Пензенца задержали, на время следствия его заключили под стражу.

Третий сюжет - о разгуле стихии, которая доставила пензенцам много неудобств.

Всю неделю в области идут сильные дожди, прогноз на ближайшие три дня также неутешителен. Из-за осадков улицы и дворы в разных микрорайонах Пензы многократно затапливало, на дорогах образовались настоящие озера, под путепроводами - водопады.

В центре города натиска стихии не выдержала даже тротуарная плитка. Какие еще сюрпризы подготовили для пензенцев погода и коммунальщики?