Сетевое издание|18+|Понедельник|31 мая 2021|11:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Общество

Стартовали продажи 5-й и 6-й очередей 11-го строения «Арбековской заставы»

Печать

Группа компаний «Территория жизни» объявляет о старте продаж 5-й и 6-й очереди 11-го строения в «Арбековской заставе» (7-й микрорайон Арбеково).

«Арбековская застава» - динамично развивающийся современный жилой комплекс: уютные дворы, пешеходный бульвар, здесь уже построена школа на 870 мест и планируется строительство новой на 1 100 мест. В районе есть детский сад на 620 мест и совсем скоро появится новые ясли-сад на 63 места.

Район спроектирован с заботой о людях. Низкая плотность застройки позволяет жителям чувствовать себя свободно. Отличительная особенность 11-го строения - дизайнерские решения в оформлении домов и подъездов. Изящные элементы фасадов создают дружественную, спокойную атмосферу. Сквозные подъезды созданы для удобства передвижения внутри дворовой территории. В шаговой доступности остановка общественного транспорта и сквер.

Еще одна особенность 11-го строения - огромная вариативность планировок. Здесь представлены как классические планировки с отдельной кухней, так и квартиры евроформата. Все жилье с продуманной геометрией, просторные и светлые комнаты с прекрасными видами на городские огни. Рядом будет располагаться новая ледовая арена для занятий фигурным катанием и хоккеем.

Отдельно стоит рассказать про отделку квартир. В комплектации Smart-pro уже установлены межкомнатные двери, натяжные потолки и ламинат 32-го класса, в дополнение к отделке идет стиральная машина и кухонный модуль. Покупателю останется только установить мебель, квартира готова к проживанию.

У покупающих жилье в ипотеку есть возможность совершить очень выгодную сделку по ставке от 2,05%*. Такое привлекательное предложение действует весь срок кредитования в рамках совместной программы Сбербанка и ГК «Территория жизни» и субсидируется застройщиком. Действие условий по льготной госипотеке закончится уже 1 июля, поэтому сейчас самое время решить квартирный вопрос на таких выгодных условиях.

Подробности можно узнать по телефону +7(8412)-203-000, а также на сайтах территорияжизни.рф, арбековскаязастава.рф.

*Ставка - 2,05% на весь срок кредитования при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности». Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на www.sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте