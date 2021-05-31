Стартовали продажи 5-й и 6-й очередей 11-го строения «Арбековской заставы»

31.05.2021 | 10:09

Группа компаний «Территория жизни» объявляет о старте продаж 5-й и 6-й очереди 11-го строения в «Арбековской заставе» (7-й микрорайон Арбеково).

«Арбековская застава» - динамично развивающийся современный жилой комплекс: уютные дворы, пешеходный бульвар, здесь уже построена школа на 870 мест и планируется строительство новой на 1 100 мест. В районе есть детский сад на 620 мест и совсем скоро появится новые ясли-сад на 63 места.

Район спроектирован с заботой о людях. Низкая плотность застройки позволяет жителям чувствовать себя свободно. Отличительная особенность 11-го строения - дизайнерские решения в оформлении домов и подъездов. Изящные элементы фасадов создают дружественную, спокойную атмосферу. Сквозные подъезды созданы для удобства передвижения внутри дворовой территории. В шаговой доступности остановка общественного транспорта и сквер.

Еще одна особенность 11-го строения - огромная вариативность планировок. Здесь представлены как классические планировки с отдельной кухней, так и квартиры евроформата. Все жилье с продуманной геометрией, просторные и светлые комнаты с прекрасными видами на городские огни. Рядом будет располагаться новая ледовая арена для занятий фигурным катанием и хоккеем.

Отдельно стоит рассказать про отделку квартир. В комплектации Smart-pro уже установлены межкомнатные двери, натяжные потолки и ламинат 32-го класса, в дополнение к отделке идет стиральная машина и кухонный модуль. Покупателю останется только установить мебель, квартира готова к проживанию.

У покупающих жилье в ипотеку есть возможность совершить очень выгодную сделку по ставке от 2,05%*. Такое привлекательное предложение действует весь срок кредитования в рамках совместной программы Сбербанка и ГК «Территория жизни» и субсидируется застройщиком. Действие условий по льготной госипотеке закончится уже 1 июля, поэтому сейчас самое время решить квартирный вопрос на таких выгодных условиях.

Подробности можно узнать по телефону +7(8412)-203-000, а также на сайтах территорияжизни.рф, арбековскаязастава.рф.

*Ставка - 2,05% на весь срок кредитования при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности». Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях - на www.sberbank.ru. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.