Пензенцы могут внести вклад в присвоение городу почетного звания

09.04.2021 | 14:40

Пенза претендует на присвоение почетного звания РФ «Город трудовой доблести». Сбор подписей в поддержку стартовал 6 апреля по инициативе врио губернатора Олега Мельниченко.

«Считаю, что Пенза заслуживает этого. В годы Великой Отечественной войны на заводах и фабриках Пензы, не щадя своих сил, работали десятки тысяч людей, в том числе подростки и женщины.

Пензенцы производили орудия, снаряды, мины, бомбы. Выпускали знаменитую «Катюшу», минометы, взрыватели и прицелы, приборы управления зенитными орудиями. Только на заводе имени Фрунзе было изготовлено более 111 миллионов взрывателей для артиллерии и минометов. Ими был оснащен каждый шестой советский снаряд, произведенный в годы войны», - конкретизировал глава региона.

По его словам, в тяжелейшее военное время в Пензе царила атмосфера трудового героизма. К осени 1943 года более половины всех работников являлись ударниками или стахановцами.

Новое почетное звание «Город трудовой доблести» было утверждено Президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году. Оно присваивается городам, где предприятия получали государственные награды или переходящие Красные знамена Государственного комитета обороны, их работникам вручались госнаграды за заслуги, имеются документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941-1945 годах.

«Около 13,5 тысячи работников пензенских предприятий были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». ЗИФ и Пензенский часовой завод награждались переходящим Красным знаменем, ЗИФ - орденом Ленина, часовой завод - орденом Отечественной войны I степени. Город за успехи, достигнутые трудящимися в хозяйственном и культурном строительстве, и за вклад в обеспечение Победы в Великой Отечественной войне в 1985 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Он отметил трудовой подвиг рабочих и инженеров, их большой вклад в дело Великой Победы, выделил предприятия, работающие на военно-промышленный комплекс, наладившие выпуск электронно-вычислительных машин и средств связи, производящие оборудование для освоения космоса.

В 2020 году Российская академия наук подтвердила, что у Пензы есть основания претендовать на указанное звание.

Каждый житель города может внести свою лепту, приняв участие в электронном сборе подписей за присвоение нового статуса. Сделать это можно до 30 апреля на сайте penza-gtd.er.ru и в местах работы точек сбора подписей на базе восьми торговых центров: «Гостиный двор», «Сан и Март», «Красные холмы», «Высшая лига», «Проспект», «Коллаж», «Суворовский» и «Пассаж».

Мобильные пункты работают с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 19:00. Отдать свой голос могут горожане старше 14 лет. По состоянию на 14:30 9 апреля это сделали уже более 28 тысяч человек.

Если областной центр удостоится звания «Город трудовой доблести», в нем установят стелу с изображением герба города и текстом Указа Президента РФ о присвоении статуса. Так трудовой подвиг Пензы будет официально признан и увековечен.