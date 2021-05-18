Итоги дня по делу Белозерцева: прослушка, оценка часов, полиграф

18.05.2021 | 16:57

До ареста ФСБ девять месяцев прослушивала Ивана Белозерцева, тогда руководившего Пензенской областью, и Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК».

Об этом во вторник, 18 мая, сообщает www.rbc.ru со ссылкой на материалы, приложенные следователем к ходатайству о продлении срока содержания под стражей фигурантов уголовного дела о взяточничестве.

«В арестном материале есть справки о прослушивании телефонных переговоров от 25 ноября и 30 июня 2020 года, упомянул на заседании один из адвокатов бывшего губернатора Алексей Сергеенко», - пишет «РБК».

Уточняется, что в беседе от 30 июня речь шла якобы о передаче 20 млн рублей. Белозерцев признал факт получения денег, но отметил, что они предназначались на избирательную кампанию.

«В этом разговоре «Шпигелю дается указание передать деньги в любом случае, независимо от решения Ивана Александровича», заключение контрактов не ставится в зависимость от получения этой суммы», - поясняет издание со ссылкой на Сергеенко, который уточняет также, что необходимости вмешательства Белозерцева в процесс закупки лекарств не было.

Что касается часов марки Breguet, то они, как заявляет защита, были подарком бизнесмена, который Белозерцев намеревался вернуть, но не успел из-за отъезда Шпигеля. При этом экспертиза часов, оценка их реальной стоимости до сих пор не проводилась.

«Может, они 5 000 рублей стоят», - предположил второй адвокат Алексей Шуварин.

Mercedes, по мнению защиты, тоже не мог быть предметом взятки, потому что машиной распоряжался не сам Шпигель, а его компания «БИОТЭК».

В связи с этим адвокаты попросили заменить меру пресечения хотя бы на домашний арест. Однако судья прислушалась к мнению следователя.

«Следователь на заседании заявил, что бывший губернатор может помешать ходу дела, поскольку «обладает широкими связями в федеральных органах власти», может принудить потенциальных свидетелей по делу «к даче искаженных показаний». Преступление, которое вменяется Белозерцеву, - это «коррупционное преступление высокой степени опасности, по своему характеру дискредитирующие правительство Пензенской области». Оно «является вызовом по отношению к обществу и государству и говорит о пренебрежении к ним со стороны Белозерцева», - добавляет «РБК».

Сам Иван Белозерцев отметил, что не понимает, в чем конкретно его обвиняют.

«Было бы справедливо, если бы следствие раскрыло, в чем конкретно заключалось мое покровительство [компаниям Шпигеля]. Может, я работал простым врачом и готовил заявки о том, какие лекарства необходимы? Ведь заказы формируются на основе заявок врачей. Кроме того, объем поставок компании «БИОТЭК» в области - 30%, остальные 70% - это другие компании. Я что, и их протежировал?» - высказался бывший чиновник.

Тем не менее судья вынесла постановление о продлении срока содержания под стражей в СИЗО на три месяца - до 20 августа.

По данным ТАСС, согласно судебному акту, по делу на настоящий момент допрошено 15 свидетелей, назначены четыре фоноскопические и баллистические экспертизы, следствие продолжает собирать доказательства.

Ивана Белозерцева обвиняют в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников (Федотова и Маркова) принял от супругов Шпигелей (фармацевтическая компания «БИОТЭК») и Антона Колоскова деньги (20 млн руб. наличными) и ценное имущество (автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн и наручные часы Breguet не менее чем за 5,7 млн) за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.