Контроль за интервалами движения автобусов в Терновке хотят усилить

02.05.2021 | 11:13

«На бумаге все замечательно, в реальности другая картина», - такими словами охарактеризовал пензенец ситуацию с транспортным обслуживанием Терновки. Свое сообщение он оставил под постом врио губернатора Олега Мельниченко в соцсети Instagram.

По словам горожанина, после 21:00 в микрорайон не добраться.

«Транспорта нет, руководство частных компаний за этим не следит, а водители после девяти просто уезжают с маршрута домой. Можно же как-то организовать работу!» - возмутился пензенец.

Он напомнил, что раньше на остановках висело расписание движения автобусов, теперь же горожане лишены возможности ориентироваться по нему.

На обращение пензенца отреагировали представители управления транспорта области и администрации областного центра.

«Вопрос по работе маршрута № 130 на контроле. Ведутся переговоры с потенциальными перевозчиками, готовыми обслуживать данный маршрут в соответствии с утвержденным расписанием», - ответили в управлении транспорта.

В мэрии пообещали усилить контроль за движением автобусов в Терновке.

«В настоящее время совместно с перевозчиками разработано расписание движения в вечернее время, которое планируется в срок до 10 июня 2021 года разместить на остановках с большим пассажиропотоком», - добавили в администрации.