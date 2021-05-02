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Общество

Контроль за интервалами движения автобусов в Терновке хотят усилить

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«На бумаге все замечательно, в реальности другая картина», - такими словами охарактеризовал пензенец ситуацию с транспортным обслуживанием Терновки. Свое сообщение он оставил под постом врио губернатора Олега Мельниченко в соцсети Instagram.

По словам горожанина, после 21:00 в микрорайон не добраться.

«Транспорта нет, руководство частных компаний за этим не следит, а водители после девяти просто уезжают с маршрута домой. Можно же как-то организовать работу!» - возмутился пензенец.

Он напомнил, что раньше на остановках висело расписание движения автобусов, теперь же горожане лишены возможности ориентироваться по нему.

На обращение пензенца отреагировали представители управления транспорта области и администрации областного центра.

«Вопрос по работе маршрута № 130 на контроле. Ведутся переговоры с потенциальными перевозчиками, готовыми обслуживать данный маршрут в соответствии с утвержденным расписанием», - ответили в управлении транспорта.

В мэрии пообещали усилить контроль за движением автобусов в Терновке.

«В настоящее время совместно с перевозчиками разработано расписание движения в вечернее время, которое планируется в срок до 10 июня 2021 года разместить на остановках с большим пассажиропотоком», - добавили в администрации.

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Гость||

Когда в Пензе вернут троллейбусную инфраструктуру в муниципальную собственность и признают сделку по продаже незаконной в судебном порядке? Куда смотрят ФАС и прокуратура?

Гость||

СВЕЖО ПРИДАНИЕ, А ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ!

Регулярно пользуюсь этим маршрутом , уже 20 лет!

Раньше №30 Нет управы на них.

Только отрицательные отзывы

Гость||

Гость писал(a):

Когда в Пензе вернут троллейбусную инфраструктуру
ответ очевиден - никогда

Гость||

После 20.00 передвижение возможно только на такси. Общественный транспорт можно ждать до посинения. И это не только в Терновке, а по всему городу

Имя: Гость
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