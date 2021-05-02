Контроль за интервалами движения автобусов в Терновке хотят усилить

«На бумаге все замечательно, в реальности другая картина», - такими словами охарактеризовал пензенец ситуацию с транспортным обслуживанием Терновки. Свое сообщение он оставил под постом врио губернатора Олега Мельниченко в соцсети Instagram.
По словам горожанина, после 21:00 в микрорайон не добраться.
«Транспорта нет, руководство частных компаний за этим не следит, а водители после девяти просто уезжают с маршрута домой. Можно же как-то организовать работу!» - возмутился пензенец.
Он напомнил, что раньше на остановках висело расписание движения автобусов, теперь же горожане лишены возможности ориентироваться по нему.
На обращение пензенца отреагировали представители управления транспорта области и администрации областного центра.
«Вопрос по работе маршрута № 130 на контроле. Ведутся переговоры с потенциальными перевозчиками, готовыми обслуживать данный маршрут в соответствии с утвержденным расписанием», - ответили в управлении транспорта.
В мэрии пообещали усилить контроль за движением автобусов в Терновке.
«В настоящее время совместно с перевозчиками разработано расписание движения в вечернее время, которое планируется в срок до 10 июня 2021 года разместить на остановках с большим пассажиропотоком», - добавили в администрации.
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