Итоги недели: шесть задержаний, ураган, затяжные праздники

23.04.2021 | 19:21

По традиции редакция портала PenzaInform.ru собрала три главные новости уходящей недели.

Первая - о шести громких задержаниях, произошедших в области за месяц.

Сначала состоялся арест Ивана Белозерцева, занимавшего пост губернатора. Фигурантом того же дела о взяточничестве стал директор «Фармации» Антон Колосков.

Далее взяли под стражу главу администрации Пензенского района Сергея Козина, под домашний арест помещен руководитель Алферьевского сельсовета Александр Есенков. Заведенное на них дело также касается взятки.

За злоупотребление полномочиями задержан главный налоговик области Юрий Калабин.

В связи с ОПГ подозревают сына зареченского ПО «Старт» Игоря Байдарова.

Резонный вопрос: кто следующий?

Вторая новость - об урагане, который случился в Пензе в ночь на 21 апреля.

Скорость ветра достигала 20-25 метров в секунду. В разных частях города повалило бетонные столбы, ограждения, деревья. Не устояли на своих местах рекламные билборды и дорожные знаки.

Где-то опрокинулись остановочные павильоны, где-то со здания унесло кровлю.

С последствиями урагана пришлось бороться не один день.

Третий сюжет - о выходных днях. Пензенцы, как и другие россияне, будут отдыхать в мае 11 дней.

Нерабочими дни с 1 по 10 мая предложил сделать Роспотребнадзор из-за неблагополучной эпидситуациию.

Путин поддержал инициативу. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

11 мая - Радоница, этот день в области также традиционно выходной.