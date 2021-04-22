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Общество

В Пензенской области прирост случаев COVID-19 остается стабильным

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В четверг, 22 апреля, в Пензенской области подтверждены еще 94 случая заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всю последнюю неделю число новых заболевших остается двузначным. В последний раз оно было больше 14 апреля, когда подтвердилось 103 случая.

С начала эпидемии общее количество заразившихся в регионе составило 44 196. Выздоровели 41 555 пациентов, из которых 91 выписался накануне. Скончались 603 инфицированных COVID-19. О последних четырех летальных случаях стало известно также 21 апреля. Ушли из жизни три женщины 46, 80 и 85 лет и 68-летний мужчина.

В России за сутки выявлено 8 996 случаев заболевания. 8 934 человека выздоровело, 397 умерло.

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