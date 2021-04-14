Общество

В Пензенской области за сутки выявлено более 100 случаев COVID-19

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В среду, 14 апреля, в Пензенской области стало известно о 103 новых случаях заболевания COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в начала эпидемии в регионе подтверждено 43 432 случая заболевания. Выздоровели 40 777 человек, из которых 157 выписались накануне, 13 апреля.

В этот же день стало известно о смерти от коронавирусной инфекции, осложенной пневмонией, четырех женщин в возрасте 61, 65, 70 и 89 лет. Общее количество погибших достигло 577.

За сутки в России зарегистрировали 8 326 случаев COVID-19. 9 447 человек выздоровело, 399 скончались. Общее число заразившихся россиян составило 4 666 209.

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Гость||

В марте-апреле в основном по четыре-пять смертей в сутки, чего раньше не наблюдалось. Либо раньше часть летальных закраивали, либо пензенское здравоохранение не выдержало испытания коронавирусом и пало в неравной борьбе.

Гость||

Смерти увеличились. И количество заболевших не идет на спад.

Гость||

Народ расслабился, солнышко выглянуло. Перестали методы безопасности соблюдать. Тпк никогда и не избавимся от этой напасти. Это не грипп и ОРВИ сезонное, к сожалению.

Гость||

То, что система здравоохранения деградировала (что вроде бы для всех очевидно) - это еще пол-беды. Беда в том, что власть этого не признает и ничего соответственно менять не хочет. Ведь и Никишин, и Космачев остались при своих должностях.

Имя: Гость
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