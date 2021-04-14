В Пензенской области за сутки выявлено более 100 случаев COVID-19

14.04.2021 | 11:16

В среду, 14 апреля, в Пензенской области стало известно о 103 новых случаях заболевания COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в начала эпидемии в регионе подтверждено 43 432 случая заболевания. Выздоровели 40 777 человек, из которых 157 выписались накануне, 13 апреля.

В этот же день стало известно о смерти от коронавирусной инфекции, осложенной пневмонией, четырех женщин в возрасте 61, 65, 70 и 89 лет. Общее количество погибших достигло 577.

За сутки в России зарегистрировали 8 326 случаев COVID-19. 9 447 человек выздоровело, 399 скончались. Общее число заразившихся россиян составило 4 666 209.