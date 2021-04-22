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Происшествия

Оперштаб: Число жертв COVID-19 в области превысило 600

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Еще четыре смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Пензенской области. Об этом стало известно в среду, 21 апреля.

Ушли из жизни три женщины и мужчина. Самой молодой было 46. Кроме COVID-19 у нее диагностировали атеросклероз. Еще две пациентки - в возрасте 80 и 85 лет. У них выявили хроническую ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз и атеросклероз. У старшей были также желчекаменная болезнь и узловой зоб

Умершему мужчине - 68. Он страдал атеросклерозом, гипертонической болезнью, хронической ишемией мозга и энцефалопатией. В почке имелись кисты.

Теперь жертв, о которых сообщил оперативный штаб, 603.

«Выписаны 91 человек. Итого выздоровевших - 41 555», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

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Гость||

Твердая четверка в регионе...

Гость||

Не ковид а рак т.у пенза занимает второе место в России

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий на бюджетные деньги. Ковид и другие инфекционные заболевания закапываем в землю,а грунтовы воды рядом. 43 вида заболеваний могут передаваться от тел умерших. Кому выгодно распространение заразы?

Похоронная мафия против строительства?

Сделайте колумбарий на Н-Западном кладбище и в Чемодановке.

Гость||

Гоpячие дeвyшки xотят сeкcа на одну ночь, без денег и отношений. Все анoнимнo и конфидeнциaльно, peгистpиpуйся пока беcплaнo ----- http://bit.do/eroga

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