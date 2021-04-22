Оперштаб: Число жертв COVID-19 в области превысило 600

22.04.2021 | 08:24

Еще четыре смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Пензенской области. Об этом стало известно в среду, 21 апреля.

Ушли из жизни три женщины и мужчина. Самой молодой было 46. Кроме COVID-19 у нее диагностировали атеросклероз. Еще две пациентки - в возрасте 80 и 85 лет. У них выявили хроническую ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз и атеросклероз. У старшей были также желчекаменная болезнь и узловой зоб

Умершему мужчине - 68. Он страдал атеросклерозом, гипертонической болезнью, хронической ишемией мозга и энцефалопатией. В почке имелись кисты.

Теперь жертв, о которых сообщил оперативный штаб, 603.

«Выписаны 91 человек. Итого выздоровевших - 41 555», - пояснили в пресс-службе регионального правительства.