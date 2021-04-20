За неделю в Пензенской области случилось 16 лесных пожаров

20.04.2021 | 10:59

За минувшую неделю, с 13 по 20 апреля, в Пензенской области случилось 16 лесных пожаров. Все возгорания ликвидировали. Общая площадь, пройденная огнем, составила 36,75 га.

Как сообщили в пресс-службе минлесхоза региона, причиной ЧП стали палы травы на полях или же несвоевременная опашка. Сейчас специалисты устанавливают шлагбаумы, которые ограничивают въезд в лес, и противопожарные аншлаги.

Первый в текущем сезоне лесной пожар в области зарегистрировали 13 апреля. ЧП случилось в Белинском лесничестве, огонь бушевал на площади 2,5 га.

В регионе сложилась тяжелая пожарная обстановка. Большинство инцидентов связаны с поджиганием травы и мусора. Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве области 19 апреля.

«Другого способа нет, кроме как организовать работу по привлечению к ответственности тех людей, которые поджигают траву. Мое поручение - давайте как-то более массово выйдем и поразбираемся со случаями этого пала. Я никого не буду защищать, если вы выявите конкретных людей, которые допускают пал, конкретных должностных лиц, будем наказывать», - высказался врио губернатора Олег Мельниченко.

Начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов предложил ввести в области особый противопожарный режим. В ближайшее время власти оценят целесообразность такого решения. Возможно, меры будут действовать в майские праздники и в тех районах, где ситуация с возгораниями критическая.