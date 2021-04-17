COVID-19 унес жизни еще трех жителей Пензенской области

В пятницу, 16 апреля, стало известно о том, что от COVID-19 скончались еще три жителя Пензенской области - две женщины, 1931 и 1947 года рождения, и мужчина 1951-го.
У всех троих пациентов сопутствующими заболеваниями были атеросклероз аорты, артериальная гипертензия, хроническая ишемическая болезнь сердца, фиброз миокарда. 73-летняя женщина также страдала диабетом II типа и ожирением I степени.
Причиной смерти стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Общее количество смертей от COVID-19 достигло 587.
В тот же день были выписаны 88 человек. Число выздоровевших составило 41 122.
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