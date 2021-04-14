Общество

На проспекте Строителей вновь появился «колодец в ад»

Печать

В Пензе у ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей вновь начал проваливаться асфальт. Фото очередной ямы появилось в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 14 апреля.

Пока размер дефекта небольшой, он располагается у обочины дороги. Однако автор поста предупредил водителей об осторожности.

«Опять? Только один колодец в ад был», «Стабильность», - прокомментировали пензенцы снимок.

Первое в 2021 году сообщение о «черной дыре» у ТЦ «Олимп» разместили в соцсетях 4 апреля. Место ЧП обозначили сигнальной лентой. По словам специалистов, там обрушился канализационный коллектор. Аварийный участок заменили.

«В настоящий период наблюдается увеличение количества аварийных ситуаций на сетях водоотведения в целом по городу. Эта ситуация связана с паводком. Талые воды попадают в систему канализации, перегружая как канализационные коллекторы, так и очистные сооружения канализации, нагрузка на которые в паводковый период увеличилась на 40-50%», - объяснили тогда в пресс-службе мэрии.

Ямы у ТЦ «Олимп» возникают регулярно. Только в 2019 году это происходило как минимум 4 раза: сначала 27 апреля, потом 2 июля, затем 23-го, а еще 15 августа.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Стабильность», - прокомментировали пензенцы снимок.
Российский стабилизец.

Как говорил незабвенный Белозерцев - госдеп клятый подрывает.

Наверняка там где-то кружит подводная лодка американцев.

Гость||

Дурачёк пишит....

Гость||

Гость писал(a):

Наверняка там где-то кружит подводная лодка американцев.
не это происки Навального с навальнятами, они прогрызают по ночам дыры в ад

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В настоящий период наблюдается увеличение количества аварийных ситуаций на сетях водоотведения в целом по городу. Эта ситуация связана с паводком. Талые воды попадают в систему канализации, перегружая как канализационные коллекторы, так и очистные сооружения канализации, нагрузка на которые в паводковый период увеличилась на 40-50%», - объяснили тогда в пресс-службе мэрии.
да говорить все умеют, этой дороге один год??? там всегда одни провалы, а вы только лепите отмазки, а делать ничего не делаете... можно сделать раз и навсегда... нет мы будем людям в глаза врать...

Гость||

А вот Иван мог бы эту яму просто деньгами завалить да и все.

Гость||

Иван что пророчествовал:

агенты госдепа активизировались - в точку

огромные деньги - опять попадание

уже скоро за телефоны возьмутся!

Гость||

А вот если бы в тот раз еще бездельника вора чиновника задержали с конфискацией и отправили бы на этап, глядишь это и прекратилось бы.

Гость||

Власти куда вы смотрите? Врио Губернатора решите уже эту проблему!!!

Гость||

Гость писал(а):

> А вот если бы в тот раз еще бездельника вора чиновника задержали с

> конфискацией и отправили бы на этап, глядишь это и прекратилось бы.

власть как бы.... борется с коррупцией, только коррупция почему-то с каждым годом все больше. Видимо не с теми борются или не теми методами. А может делают вид что борются. Короче, воз и ныне там и такие колодцы появляются все чаще и становятся все больше.

Гость||

Это прорыв!

Гость||

Гость писал(a):

А вот если бы в тот раз еще бездельника вора чиновника задержали с конфискацией и отправили бы на этап, глядишь это и прекратилось бы.
Говорят незабвенному И.А. поплохело в тишине Матросской,хотя с его слов и сидельцы с ним уважаемые...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте