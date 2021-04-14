На проспекте Строителей вновь появился «колодец в ад»

14.04.2021 | 14:38

В Пензе у ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей вновь начал проваливаться асфальт. Фото очередной ямы появилось в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 14 апреля.

Пока размер дефекта небольшой, он располагается у обочины дороги. Однако автор поста предупредил водителей об осторожности.

«Опять? Только один колодец в ад был», «Стабильность», - прокомментировали пензенцы снимок.

Первое в 2021 году сообщение о «черной дыре» у ТЦ «Олимп» разместили в соцсетях 4 апреля. Место ЧП обозначили сигнальной лентой. По словам специалистов, там обрушился канализационный коллектор. Аварийный участок заменили.

«В настоящий период наблюдается увеличение количества аварийных ситуаций на сетях водоотведения в целом по городу. Эта ситуация связана с паводком. Талые воды попадают в систему канализации, перегружая как канализационные коллекторы, так и очистные сооружения канализации, нагрузка на которые в паводковый период увеличилась на 40-50%», - объяснили тогда в пресс-службе мэрии.

Ямы у ТЦ «Олимп» возникают регулярно. Только в 2019 году это происходило как минимум 4 раза: сначала 27 апреля, потом 2 июля, затем 23-го, а еще 15 августа.